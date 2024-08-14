Western Digital представила карти пам’яті SanDisk на 4 та 8 ТБ та зовнішній SSD на 16 ТБ

На конференції Future Memory and Storage (FMS2024) компанія Western Digital представила кілька продуктів під брендом SanDisk. Серед новинок виявилися microSD-карта об’ємом 4 ТБ та SD-карта SDUC UHS-I на 8 ТБ, обидві з яких підтримують швидкість передачі даних до 100 Мб/с. Ці картки орієнтовані на використання у споживчій техніці, такій як камери, дрони та смартфони.

Крім того, Western Digital продемонструвала перший у світі зовнішній SSD-накопичувач з об’ємом 16 ТБ, подвоївши попередній рекорд об’єму 8 ТБ. Накопичувач поки що знаходиться в стадії прототипу, але очікується, що його серійна версія буде випущена найближчим часом і увійде в лінійку Extreme Portable SSD, відому свою надійність і високу швидкість роботи.

На даний момент компанія не розкрила точні дати випуску та ціни нових продуктів, але їхня поява на ринку очікується незабаром.



Раніше Western Digital (WD) представила нові моделі жорстких дисків NAS, WD Red Pro, які пропонують ємність до 24 ТБ у традиційному 3,5-дюймовому форм-факторі. Ці диски, що базуються на технології магнітного запису CMR, розроблені для високопродуктивних завдань при постійному навантаженні.

За заявою представників компанії, нові моделі (WD240KFGX) забезпечують надійну роботу завдяки швидкості обертання 7200 оборотів за хвилину та інтерфейсу SATA 6 Гбіт/с. Вони характеризуються низьким енергоспоживанням та високою швидкістю передачі даних до 287 МБ/с.

WD наголошує, що нові диски WD Red Pro підходять для великих підприємств, професіоналів у галузі мультимедіа та корпоративних систем NAS. Вартість нових моделей складає від $570.