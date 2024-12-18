Wargaming представила новую игру Steel Hunters — мех-шутер в жанре королевской битвы18.12.24
На The Game Awards 2024 студия Wargaming анонсировала свою новую оригинальную игру Steel Hunters — бесплатный мех-шутер, объединяющий механики королевской битвы, режима Extraction и PvPvE. В игре пользователи управляют мощными мехами, называемыми Охотниками, в футуристическом мире, где выживание человечества зависит от контроля над редким ресурсом под названием Звездопад (Starfall).
В Steel Hunters игроки будут сражаться, выполнять задания и накапливать ресурсы, чтобы улучшать своих Охотников. Каждый мех обладает уникальным стилем, способностями и возможностями настройки, что позволяет подстраивать его под индивидуальный стиль игры.
Главные особенности игры Steel Hunters
- Сочетание жанров. Мех-шутер объединяет элементы королевской битвы, Hero-шутеров и режима Extraction. Игроки должны выполнять задачи на PvPvE-арене, чтобы повысить уровень и получить снаряжение, готовясь к финальной битве за точку эвакуации.
- Уникальные Охотники. Каждый мех имеет собственные способности, которые можно использовать для тактического превосходства.
- Тактика важнее скорости. Игра делает акцент на стратегическом мышлении и использовании сильных сторон мехов, а не только на скорости реакции.
- Динамика дуэтов. В командных дуэлях важно грамотно комбинировать способности двух Охотников, что добавляет глубины в тактику.
- Мир Unreal Engine 5. Игра создана на базе UE5, что обеспечивает детализированную графику, разрушаемую среду и реалистичные боевые механики.
- Кастомизация. Игроки могут настраивать Охотников, выбирая снаряжение и косметические элементы, чтобы выразить индивидуальность.
Первые игроки смогут опробовать игру во время 10-дневного закрытого тестирования, доступного для регистрации. Релиз игры ожидается в 2025 году сначала на ПК, а затем на PlayStation 5 и Xbox Series.
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Wargaming представила новую игру Steel Hunters — мех-шутер в жанре королевской битвы Wargaming игры
Wargaming анонсировала свою новую оригинальную игру Steel Hunters — бесплатный мех-шутер, объединяющий механики королевской битвы, режима Extraction и PvPvE.
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