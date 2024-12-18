Wargaming представила нову гру Steel Hunters – мех-шутер у жанрі королівської битви18.12.24
На The Game Awards 2024 студія Wargaming анонсувала свою нову оригінальну гру Steel Hunters – безкоштовний хутро-шутер, що поєднує механіки королівської битви, режиму Extraction і PvPvE. У грі користувачі керують потужними хутрами, які називають Мисливцями, у футуристичному світі, де виживання людства залежить від контролю над рідкісним ресурсом під назвою Зіркопад (Starfall).
У Steel Hunters гравці будуть боротися, виконувати завдання та накопичувати ресурси, щоб покращувати своїх Мисливців. Кожне хутро має унікальний стиль, здібності та можливості налаштування, що дозволяє підлаштовувати його під індивідуальний стиль гри.
Головні особливості гри Steel Hunters
- Поєднання жанрів. Хутро-шутер поєднує елементи королівської битви, Hero-шутерів та режиму Extraction. Гравці повинні виконувати завдання на PvPvE-арені, щоб підвищити рівень та отримати спорядження, готуючись до фінальної битви за точку евакуації.
- Унікальні мисливці. Кожне хутро має власні здібності, які можна використовувати для тактичної переваги.
- Тактика важливіша за швидкість. Гра наголошує на стратегічному мисленні та використанні сильних сторін хутра, а не лише на швидкості реакції.
- Динаміка дуетів. У командних дуелях важливо грамотно комбінувати здібності двох Мисливців, що додає глибини до тактики.
- Світ Unreal Engine 5. Гра створена на базі UE5, що забезпечує детальну графіку, середовище, що руйнується, і реалістичні бойові механіки.
- Кастомізація. Гравці можуть налаштовувати Мисливців, вибираючи спорядження та косметичні елементи, щоб виразити індивідуальність.
Перші гравці зможуть випробувати гру під час 10-денного закритого тестування, доступного для реєстрації. Реліз гри очікується у 2025 році спочатку на ПК, а потім на PlayStation 5 та Xbox Series.
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Wargaming представила нову гру Steel Hunters – мех-шутер у жанрі королівської битви Wargaming ігри
Wargaming анонсувала свою нову оригінальну гру Steel Hunters – безкоштовний хутряний шутер, що поєднує механіки королівської битви, режиму Extraction і PvPvE.
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