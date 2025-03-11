Вышел 10-минутный трейлер Death Stranding 2: On the Beach. Игра выйдет 26 июня

Kojima Productions представила новый трейлер Death Stranding 2: On the Beach во время панели на фестивале SXSW 2025, подтвердив дату выхода игры на PlayStation 5 — 26 июня 2025 года. Десятиминутное видео демонстрирует возвращение главных героев, включая Сэма Бриджеса в исполнении Нормана Ридуса, а также персонажей, которых сыграли Лея Сейду и Трой Бейкер. К актерскому составу также присоединились Элли Фэннинг, Куцуна Сиори и режиссер Джордж Миллер.

В трейлере присутствуют отсылки к предыдущим играм Кодзимы, особенно к серии Metal Gear Solid. Один из новых персонажей, Нил, напоминает Солид Снейка, а гигантское существо вызывает ассоциации с Metal Gear Rex. Кодзима рассказал, что пандемия COVID-19 повлияла на сценарий, который пришлось переписать после этих событий.

Death Stranding 2 продолжает исследовать постапокалиптический мир, в котором человечество разобщено, а восстановление связей между людьми становится ключом к выживанию. Главный герой снова отправляется в путешествие, сталкиваясь с новыми угрозами и моральными дилеммами. Ожидается усовершенствованный геймплей, кинематографическая подача и неожиданные идеи, расширяющие границы традиционных видеоигр.