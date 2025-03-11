Вийшов 10-хвилинний трейлер Death Stranding 2: On the Beach. Гра вийде 26 червня

Kojima Productions представила новий трейлер Death Stranding 2: On the Beach під час панелі на фестивалі SXSW 2025, підтвердивши дату виходу гри на PlayStation 5 – 26 червня 2025 року. Десятихвилинне відео демонструє повернення головних героїв, включаючи Сема Бріджес у виконанні Нормана Рідуса, а також персонажів, яких зіграли Лея Сейду та Трой Бейкер. До акторського складу також приєдналися Еллі Феннінг, Куцуна Сіорі та режисер Джордж Міллер.

У трейлері є посилання на попередні ігри Кодзими, особливо до серії Metal Gear Solid. Один із нових персонажів, Ніл, нагадує Солід Снейка, а гігантська істота викликає асоціацію з Metal Gear Rex. Козима розповів, що пандемія COVID-19 вплинула на сценарій, який довелося переписати після цих подій.

Death Stranding 2 продовжує досліджувати постапокаліптичний світ, у якому людство роз’єднане, а відновлення зв’язків між людьми стає ключем до виживання. Головний герой знову вирушає у подорож, зіштовхуючись із новими загрозами та моральними дилемами. Очікується вдосконалений геймплей, кінематографічне подання та несподівані ідеї, що розширюють межі традиційних відеоігор.