Вийшов 10-хвилинний трейлер Death Stranding 2: On the Beach. Гра вийде 26 червня11.03.25
Kojima Productions представила новий трейлер Death Stranding 2: On the Beach під час панелі на фестивалі SXSW 2025, підтвердивши дату виходу гри на PlayStation 5 – 26 червня 2025 року. Десятихвилинне відео демонструє повернення головних героїв, включаючи Сема Бріджес у виконанні Нормана Рідуса, а також персонажів, яких зіграли Лея Сейду та Трой Бейкер. До акторського складу також приєдналися Еллі Феннінг, Куцуна Сіорі та режисер Джордж Міллер.
У трейлері є посилання на попередні ігри Кодзими, особливо до серії Metal Gear Solid. Один із нових персонажів, Ніл, нагадує Солід Снейка, а гігантська істота викликає асоціацію з Metal Gear Rex. Козима розповів, що пандемія COVID-19 вплинула на сценарій, який довелося переписати після цих подій.
Death Stranding 2 продовжує досліджувати постапокаліптичний світ, у якому людство роз’єднане, а відновлення зв’язків між людьми стає ключем до виживання. Головний герой знову вирушає у подорож, зіштовхуючись із новими загрозами та моральними дилемами. Очікується вдосконалений геймплей, кінематографічне подання та несподівані ідеї, що розширюють межі традиційних відеоігор.
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Вийшов 10-хвилинний трейлер Death Stranding 2: On the Beach. Гра вийде 26 червня відео ігри
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