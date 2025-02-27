Выпущены еще шесть новых моделей процессоров AMD Ryzen 5000G для платформы AM427.02.25
AMD расширила линейку процессоров Ryzen 5000G для платформы AM4, представив сразу шесть новых моделей.
Серия пополнилась 4-ядерным Ryzen 3 5305G, 6-ядерным Ryzen 5 5605G и 8-ядерным Ryzen 7 5705G, а также их энергоэффективными версиями с индексом «GE» и сниженным до 35 Вт уровнем TDP. Все новинки сочетают архитектуру Zen 3 и встроенную графику Vega.
Процессоры совместимы с существующими материнскими платами AM4, но перед установкой потребуется обновить прошивку UEFI. Информации о цене пока нет.
Весной прошлого года компания AMD представила свои первые процессоры, основанные на новой архитектуре Zen 3. Это были модели серии Ryzen 5000, предназначенные для настольных ПК.
Компания также анонсировала серию процессоров Ryzen 5000 G.Это также модели для десктопов, они также используют архитектуру Zen 3, но имеют встроенную графику Radeon о чем подсказывает буква G в названии.
Были анонсированы 6 новых моделей: AMD Ryzen 7 5700G, Ryzen 7 5700G, Ryzen Ryzen 5 5600G, Ryzen 5 5600GE, Ryzen 3 5300G, Ryzen 3 5300GE.
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Выпущены еще шесть новых моделей процессоров AMD Ryzen 5000G для платформы AM4 AMD процессор
AMD расширила линейку процессоров Ryzen 5000G для платформы AM4, представив сразу шесть новых моделей.
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