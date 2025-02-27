Випущено ще шість нових моделей процесорів AMD Ryzen 5000G для платформи AM427.02.25
AMD розширила лінійку процесорів Ryzen 5000G для платформи AM4, представивши одразу шість нових моделей.
Серія поповнилася 4-ядерним Ryzen 3 5305G, 6-ядерним Ryzen 5 5605G та 8-ядерним Ryzen 7 5705G, а також їх енергоефективними версіями з індексом «GE» та зниженим до 35 Вт рівнем TDP. Всі новинки поєднують архітектуру Zen 3 та вбудовану графіку Vega.
Процесори сумісні з існуючими материнськими платами AM4, але перед встановленням потрібно оновити прошивку UEFI. Інформації про ціну поки що немає.
Навесні минулого року компанія AMD представила свої перші процесори, засновані на новій архітектурі Zen. То були моделі серії Ryzen 5000, призначені для настільних ПК.
Компанія анонсувала також серію процесорів Ryzen 5000 G. Це також моделі для десктопів, вони також використовують архітектуру назві.
Анонсовано 6 нових моделей: AMD Ryzen 7 5700G, Ryzen 7 5700G, Ryzen Ryzen 5 5600G, Ryzen 5 5600GE, Ryzen 3 5300G, Ryzen 3 5300GE.
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AMD розширила лінійку процесорів Ryzen 5000G для платформи AM4, представивши одразу шість нових моделей.
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