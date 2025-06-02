Выход из аккаунта WhatsApp больше не будет удалять данные переписок02.06.25
Разработчики WhatsApp продолжают расширять функциональность мессенджера. В последней бета-версии приложения для Android появилась новая опция — Logout, позволяющая выйти из учётной записи без необходимости удалять само приложение или терять пользовательские данные.
По данным тестовой сборки, пользователю будут доступны два варианта выхода. Первый предполагает полный выход с удалением всех данных и настроек на устройстве, при этом пользователь останется в группах, к которым был подключён ранее. Второй вариант — временный выход с сохранением всех чатов, групп и настроек. При повторной авторизации по номеру телефона данные будут восстановлены автоматически.
Функция может быть полезна тем, кто хочет временно приостановить использование WhatsApp без удаления учётной записи или потери переписок. Сейчас опция находится на этапе внутреннего тестирования и помечена как Internal, однако ожидается, что в ближайшее время она станет доступна в публичной бета-версии, а позже — в стабильных релизах.
Пока неизвестно, появится ли функция Logout одновременно и в версии для iOS. Однако, как правило, WhatsApp стремится синхронизировать ключевые обновления между платформами.
Ранее компания Meta также представила официальное приложение WhatsApp для iPad. В App Store стало доступно официальное приложение WhatsApp, адаптированное под особенности iPadOS.Новая версия поддерживает работу в многозадачном режиме, включая Split View и Stage Manager, что делает использование мессенджера на планшете гораздо комфортнее.
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