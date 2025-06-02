Вихід з облікового запису WhatsApp більше не буде видаляти дані листування02.06.25
Розробники WhatsApp продовжують розширювати функціональність месенджера. В останній бета-версії програми для Android з’явилася нова опція – Logout, що дозволяє вийти з облікового запису без необхідності видаляти сам додаток або втрачати дані користувача.
За даними тестового складання, користувачеві будуть доступні два варіанти виходу. Перший передбачає повний вихід із видаленням всіх даних та налаштувань на пристрої, при цьому користувач залишиться в групах, до яких було підключено раніше. Другий варіант – тимчасовий вихід із збереженням усіх чатів, груп та налаштувань. При повторній авторизації за номером телефону дані будуть відновлені автоматично.
Функція може бути корисною тим, хто хоче тимчасово призупинити використання WhatsApp без видалення облікового запису або втрати листування. Зараз опція знаходиться на етапі внутрішнього тестування і позначена як Internal, проте очікується, що найближчим часом вона стане доступною у публічній бета-версії, а пізніше – у стабільних релізах.
Невідомо, чи з’явиться функція Logout одночасно і у версії для iOS. Однак, як правило, WhatsApp прагне синхронізувати ключові оновлення між платформами.
Раніше компанія Meta також представила офіційний додаток WhatsApp для iPad. В App Store став доступний офіційний додаток WhatsApp, адаптований під особливості iPadOS. Вверсія підтримує роботу в багатозадачному режимі, включаючи Split View та Stage Manager, що робить використання месенджера на планшеті набагато комфортнішим.
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Вихід з облікового запису WhatsApp більше не буде видаляти дані листування WhatsApp месенджер
Функція може бути корисною тим, хто хоче тимчасово призупинити використання WhatsApp без видалення облікового запису або втрати листування
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