Выбор ответов в диалогах будет автоматическим в «каноническом режиме» Assassin’s Creed Shadows17.12.24
Ubisoft представила «канонический режим» для Assassin’s Creed Shadows, который позволит игрокам пройти игру без необходимости самостоятельно принимать решения. Этот режим направлен на создание линейного сюжета с заранее определенными выбором, упрощая прохождение.
Основная сюжетная линия станет более прямолинейной, однако выборы останутся важными для формирования отношений с союзниками и романтических линий. По словам директора игры Джонатана Дюмона, игра предоставляет гибкость в выполнении квестов, предлагая оптимальный маршрут, но не ограничивая свободу исследования.
Релиз Assassin’s Creed Shadows состоится 14 февраля 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Новый режим ориентирован на аудиторию, предпочитающую упрощенный игровой процесс, сохраняя при этом элементы RPG для поклонников жанра.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Компания Asus выпустила обновленную модель в семействе ноутбуков Zenbook S. Рассматриваемая модель UX5406S получила новый процессор Intel поколения Lunarlake. Чем интересен лэптоп и свежие комплектующие – расскажем далее.
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Обзор TWS-наушников Oppo Enco Air4: новее
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): многое
Обзор Asus Zenbook S 16 (UM5606): новая волна
Samsung Galaxy Flip6: подарок поколений или чем интересен смартфон-раскладушка в 2024 году?
Обзор мышки Logitech M196: немного и надолго
Магнитная настольная лампа Baseus: притяжение света
Обзор Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всего на свете
Обзор Ugreen X559: GaN зарядка мощностью 65 Вт
Топ смартфонов с беспроводной зарядкой
Обзор Bluetooth-наушников Ugreen Choice H6 Pro: удивительные
Обзор павер банка Baseus на 20 000 мАч с мощностью 22 Вт
Выбор ответов в диалогах будет автоматическим в «каноническом режиме» Assassin’s Creed Shadows Assassin’s Creed Ubisoft игры
Ubisoft представила «канонический режим» для Assassin’s Creed Shadows, который позволит игрокам пройти игру без необходимости самостоятельно принимать решения
Android будет ограничивать видимость смартфона для Bluetooth-трекеров Bluetooth Андроид смартфон
Google внедряет новую функцию для устройств Android, направленную на обнаружение и локализацию неизвестных Bluetooth-трекеров, что помогает защитить пользователей от нежелательной слежки
Выбор ответов в диалогах будет автоматическим в «каноническом режиме» Assassin’s Creed Shadows
Intel Arc B580: что может эта видеокарта. Первые игровые тесты
Nvidia произвела 90% всех проданных в 4-м квартале 2024 видеокарт
Steam установил новый рекорд онлайна — 40 миллионов игроков
Новая игра Mafia: The Old Country выйдет летом 2025 года
NVIDIA 5000 дата презентации видеокарты
Топ-10 худших игр по версии Metacritic в 2024 году
Игрой года по версии The Game Awards 2024 стала Astro Bot от Sony