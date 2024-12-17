Выбор ответов в диалогах будет автоматическим в «каноническом режиме» Assassin’s Creed Shadows

Ubisoft представила «канонический режим» для Assassin’s Creed Shadows, который позволит игрокам пройти игру без необходимости самостоятельно принимать решения. Этот режим направлен на создание линейного сюжета с заранее определенными выбором, упрощая прохождение.

Основная сюжетная линия станет более прямолинейной, однако выборы останутся важными для формирования отношений с союзниками и романтических линий. По словам директора игры Джонатана Дюмона, игра предоставляет гибкость в выполнении квестов, предлагая оптимальный маршрут, но не ограничивая свободу исследования.

Релиз Assassin’s Creed Shadows состоится 14 февраля 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Новый режим ориентирован на аудиторию, предпочитающую упрощенный игровой процесс, сохраняя при этом элементы RPG для поклонников жанра.