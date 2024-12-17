Вибір відповідей у ​​діалогах буде автоматичним у “канонічному режимі” Assassin’s Creed Shadows

Ubisoft представила “канонічний режим” для Assassin’s Creed Shadows, який дозволить гравцям пройти гру без необхідності самостійно приймати рішення. Цей режим спрямований створення лінійного сюжету із заздалегідь певними вибором, спрощуючи проходження.

Основна сюжетна лінія стане більш прямолінійною, проте вибори залишаться важливими для формування відносин із союзниками та романтичних ліній. За словами директора гри Джонатана Дюмона, гра забезпечує гнучкість у виконанні квестів, пропонуючи оптимальний маршрут, але не обмежуючи свободу дослідження.

Реліз Assassin’s Creed Shadows відбудеться 14 лютого 2025 року на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series. Новий режим орієнтований на аудиторію, яка віддає перевагу спрощеному ігровому процесу, зберігаючи при цьому елементи RPG для шанувальників жанру.