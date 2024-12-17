Вибір відповідей у діалогах буде автоматичним у “канонічному режимі” Assassin’s Creed Shadows17.12.24
Ubisoft представила “канонічний режим” для Assassin’s Creed Shadows, який дозволить гравцям пройти гру без необхідності самостійно приймати рішення. Цей режим спрямований створення лінійного сюжету із заздалегідь певними вибором, спрощуючи проходження.
Основна сюжетна лінія стане більш прямолінійною, проте вибори залишаться важливими для формування відносин із союзниками та романтичних ліній. За словами директора гри Джонатана Дюмона, гра забезпечує гнучкість у виконанні квестів, пропонуючи оптимальний маршрут, але не обмежуючи свободу дослідження.
Реліз Assassin’s Creed Shadows відбудеться 14 лютого 2025 року на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series. Новий режим орієнтований на аудиторію, яка віддає перевагу спрощеному ігровому процесу, зберігаючи при цьому елементи RPG для шанувальників жанру.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Компанія Asus випустила оновлену модель у сімействі ноутбуків Zenbook S. Розглянута модель UX5406S отримала новий процесор Intel покоління Lunarlake. Чим цікавий лептоп і нові комплектуючі – розповімо далі.
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Огляд TWS-навушників Oppo Enco Air4: новіші
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): багато
Огляд ноутбуку Asus Zenbook S 16 (UM5606): нова хвиля
Samsung Galaxy Flip6: подарунок поколінь або чим цікавий смартфон-розкладачка у 2024 році?
Огляд мишки Logitech M196: мала та надовго
Магнітна настільна лампа Baseus: тяжіння світла
Огляд Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всього на світі
Огляд Ugreen X559: GaN-зарядка потужністю 65 Вт
Топ смартфонів з бездротовою зарядкою
Огляд Bluetooth-навушників Ugreen Choice H6 Pro: дивовижні
Огляд павер банку Baseus на 20 000 мАг з потужністю 22 Вт
Вибір відповідей у діалогах буде автоматичним у “канонічному режимі” Assassin’s Creed Shadows Assassin’s Creed Ubisoft ігри
Ubisoft представила “канонічний режим” для Assassin’s Creed Shadows, який дозволить гравцям пройти гру без необхідності самостійно приймати рішення
Android обмежуватиме видимість смартфона для Bluetooth-трекерів Bluetooth Андроід смартфон
Google впроваджує нову функцію для пристроїв Android, спрямовану на виявлення та локалізацію невідомих Bluetooth-трекерів, що допомагає захистити користувачів від небажаного стеження
Вибір відповідей у діалогах буде автоматичним у “канонічному режимі” Assassin’s Creed Shadows
Android обмежуватиме видимість смартфона для Bluetooth-трекерів
Що може відеокарта Intel Arc B580. Перші ігрові тести
Статистика: 1 млрд користувачів щодня дивиться YouTube з телевізора
Mazda MX-5 комплект для переобладнання в електромобіль
У 4-му кварталі 2024 року 90% проданих відеокарт вироблено Nvidia
Steam встановив новий рекорд онлайн – 40 мільйонів гравців
Офіційно: NVIDIA сказала коли представить відеокарти 5000-серії
Топ-10 найгірших ігор за версією Metacritic у 2024 році
Грою року за версією The Game Awards 2024 стала Astro Bot від Sony
Електропозашляховик Xiaomi YU7 з двигунами 508 кВт вийде у 2025 році