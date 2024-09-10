Volvo XC90 2025 года будет подключаемым гибридом с запасом хода на электрике до 70 км

Компания Volvo представила обновленный флагманский внедорожник XC90 и представила новый полностью электрический EX90. Модель XC90 2025 года теперь предлагается в версии с плагин-гибридной силовой установкой и семиместным кузовом. Гибридная версия способна проезжать до 70 км на электротяге, а при использовании бензинового двигателя запас хода составляет более 800 км.

Для украинского рынка будет доступна версия с бензиновым двигателем B5 и мягким гибридом, который снижает расход топлива на 15% благодаря литий-ионной батарее на 48 В и встроенному стартеру/генератору. Мощность гибридного варианта составляет 310 л.с., с крутящим моментом 400 Нм и разгон до 100 км/ч за 5,1 секунды. Зарядка батареи на 18,8 кВтч (14,7 кВтч доступной энергии) занимает 3 часа при использовании встроенного зарядного устройства мощностью 6,4 кВт, а при зарядке от обычной розетки процесс длится 7 часов.

Обновленный XC90 получил новые элементы дизайна, включая измененный капот, бампер и тонкие фары Volvo Thor’s Hammer, а также обновленные диски колес и освещение. Дизайнеры обновили автомобиль, чтобы он соответствовал линейке электромобилей Volvo. Среди новинок — новый цвет кузова Mulberry Red, а также два новых интерьершных материала: Nordico, выполненный без использования кожи, и Herringbone Weave, изготовленный из переработанного полиэстера.

В обновленном Volvo XC90 установлен центральный сенсорный экран диагональю 11,2 дюйма с повышенным разрешением, обеспечивающим на 21% больше пикселей по сравнению с предыдущими версиями. Плагин-гибрид теперь предлагает упрощенное управление электродвигателем: на главном экране можно выбрать режим «Pure» для полного передвижения на электротяге одним нажатием кнопки.

Информационно-развлекательная система поддерживает интеграцию с Google, включая доступ к Google Maps, Assistant и Play, но также предусмотрена возможность подключения iPhone через USB-C для использования Apple CarPlay. Варианты комплектаций автомобиля остаются прежними: Core, Plus и Ultra.

Новый Volvo EX90 поступит в Украину в первом квартале 2025 года, а тест-драйвы начнутся в январе. Заинтересованные покупатели могут уже сейчас оформить предварительный заказ в официальных дилерских центрах Volvo.