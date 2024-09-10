Volvo XC90 2025 року буде гібридом, що підключається, із запасом ходу на електриці до 70 км.10.09.24
Компанія Volvo представила оновлений флагманський позашляховик XC90 та представила новий повністю електричний EX90. Модель XC90 2025 тепер пропонується у версії з плагін-гібридною силовою установкою і семимісним кузовом. Гібридна версія здатна проїжджати до 70 км на електротязі, а при використанні бензинового двигуна запас ходу становить понад 800 км.
Для українського ринку буде доступна версія з бензиновим двигуном B5 та м’яким гібридом, який знижує витрату палива на 15% завдяки літій-іонній батареї на 48 В та вбудованому стартеру/генератору. Потужність гібридного варіанту становить 310 к.с., з моментом, що крутить, 400 Нм і розгін до 100 км/год за 5,1 секунди. Заряджання батареї на 18,8 кВтг (14,7 кВтг доступної енергії) займає 3 години при використанні вбудованого зарядного пристрою потужністю 6,4 кВт, а заряджання від звичайної розетки процес триває 7 годин.
Оновлений XC90 отримав нові елементи дизайну, включаючи змінений капот, бампер та тонкі фари Volvo Thor’s Hammer, а також оновлені колісні диски та освітлення. Дизайнери оновили автомобіль, щоб він відповідав лінійці електромобілів Volvo. Серед новинок – новий колір кузова Mulberry Red, а також два нові інтер’єрні матеріали: Nordico, виконаний без використання шкіри, і Herringbone Weave, виготовлений з переробленого поліестеру.
У оновленому Volvo XC90 встановлений центральний сенсорний екран діагоналлю 11,2 дюйми з підвищеною роздільною здатністю, що забезпечує на 21% більше пікселів у порівнянні з попередніми версіями. Плагін-гібрид тепер пропонує спрощене керування електродвигуном: на головному екрані можна вибрати режим Pure для повного пересування на електротязі одним натисканням кнопки.
Інформаційно-розважальна система підтримує інтеграцію з Google, включаючи доступ до Google Maps, Assistant та Play, але також передбачена можливість підключення iPhone через USB-C для використання Apple CarPlay. Варіанти комплектацій автомобіля залишаються колишніми: Core, Plus та Ultra.
Новий Volvo EX90 надійде до України у першому кварталі 2025 року, а тест-драйви розпочнуться у січні. Зацікавлені покупці можуть вже оформити попереднє замовлення в офіційних дилерських центрах Volvo.
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