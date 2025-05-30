Vodafone Украина экономит 12 МВт-ч энергии ежедневно благодаря ИИ

Сотовый оператор Vodafone Украина запустил национальный проект по энергосбережению, основанный на платформе Huawei PowerStar 2.0 — это первое в стране решение подобного уровня для мобильного оператора, использующее искусственный интеллект для снижения энергопотребления базовых станций без ухудшения качества связи.

Как это работает

PowerStar 2.0 анализирует в реальном времени трафик и уровень загрузки базовых станций, после чего автоматически отключает избыточное оборудование в периоды низкой активности. При этом вся обработка данных осуществляется локально, без передачи информации за пределы сети Vodafone — что особенно важно в условиях безопасности и конфиденциальности.

Система уже внедрена на более чем 6000 базовых станциях по всей Украине.

Ежедневная экономия электроэнергии составляет свыше 12 мегаватт-часов.

Это эквивалентно снижению энергопотребления примерно на 6,5%.

В условиях войны и регулярных блэкаутов каждая сэкономленная единица энергии помогает удерживать сеть в рабочем состоянии дольше, особенно в моменты отключения электроэнергии.

Huawei PowerStar — платформа энергосбережения, впервые представленная на Global Mobile Broadband Forum в 2018 году. Она позволяет оптимизировать работу базовых станций всех поколений связи (2G–5G), прогнозируя трафик с помощью ИИ и снижая нагрузку на сеть. Решение активно используется в более чем 20 странах, включая Китай, Польшу и Южную Африку, а его эффективность достигала более 10% экономии электроэнергии.

PowerStar 2.0 — последняя версия системы, отличающаяся локальной обработкой данных и отсутствием необходимости передачи информации в облако. Система уже удостоена премии GSMA GLOMO за вклад в экологичные инновации в сфере мобильных технологий.