Vodafone Україна економить 12 МВт-год енергії щодня завдяки ШІ

Стільниковий оператор Vodafone Україна запустив національний проект з енергозбереження, заснований на платформі Huawei PowerStar 2.0 – це перше в країні рішення такого рівня для мобільного оператора, яке використовує штучний інтелект для зниження енергоспоживання базових станцій без погіршення якості зв’язку.

Як це працює

PowerStar 2.0 аналізує в реальному часі трафік і рівень завантаження базових станцій, після чого автоматично відключає надмірне обладнання в періоди низької активності.

Систему вже впроваджено на більш ніж 6000 базових станціях по всій Україні.

Щоденна економія електроенергії складає понад 12 мегават-годин.

Це еквівалентно зниженню енергоспоживання приблизно на 6,5%.

В умовах війни та регулярних блекаутів кожна заощаджена одиниця енергії допомагає утримувати мережу в робочому стані довше, особливо в моменти відключення електроенергії.

Huawei PowerStar — платформа енергозбереження, вперше представлена ​​на Global Mobile Broadband Forum у 2018 році. досягала понад 10% економії електроенергії. PowerStar 2.0 — остання версія системи, що відрізняється локальною обробкою даних та відсутністю необхідності передачі інформації в хмару.