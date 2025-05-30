Vodafone Україна економить 12 МВт-год енергії щодня завдяки ШІ30.05.25
Стільниковий оператор Vodafone Україна запустив національний проект з енергозбереження, заснований на платформі Huawei PowerStar 2.0 – це перше в країні рішення такого рівня для мобільного оператора, яке використовує штучний інтелект для зниження енергоспоживання базових станцій без погіршення якості зв’язку.
Як це працює
PowerStar 2.0 аналізує в реальному часі трафік і рівень завантаження базових станцій, після чого автоматично відключає надмірне обладнання в періоди низької активності.
- Систему вже впроваджено на більш ніж 6000 базових станціях по всій Україні.
- Щоденна економія електроенергії складає понад 12 мегават-годин.
- Це еквівалентно зниженню енергоспоживання приблизно на 6,5%.
В умовах війни та регулярних блекаутів кожна заощаджена одиниця енергії допомагає утримувати мережу в робочому стані довше, особливо в моменти відключення електроенергії.
Huawei PowerStar — платформа енергозбереження, вперше представлена на Global Mobile Broadband Forum у 2018 році. досягала понад 10% економії електроенергії. PowerStar 2.0 — остання версія системи, що відрізняється локальною обробкою даних та відсутністю необхідності передачі інформації в хмару.
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