Vivo Watch 5 имеют ИИ-тренер, поддержку eSIM и автономность 14 дней

Vivo Watch 5 — новые смарт-часы с расширенными функциями для здоровья, стильным дизайном и длительным временем работы. Устройство доступно в двух версиях: с Bluetooth и с eSIM.

Vivo Watch 5 поддерживают более сотни спортивных режимов, включая бег, теннис и бадминтон. Встроенный ИИ-тренер анализирует движения пользователя и дает персонализированные рекомендации. Также часы умеют отслеживать пульс, сон, уровень кислорода в крови, стресс и артериальное давление. Среди необычных функций — виртуальный питомец, который растет вместе с физической активностью владельца.

В режиме Bluetooth автономность достигает 22 дней, с eSIM — до 14 дней, а при активной работе с eSIM — около недели. Зарядка занимает примерно два часа и осуществляется через магнитную площадку.

Ключевые характеристики:

1,43-дюймовый AMOLED-дисплей, 466×466 пикселей, 1500 нит, 60 Гц

Корпус из алюминия или нержавеющей стали, вес — от 32 до 36 г

Цвета: чёрный, белый, розовый, серебристый

Функциональность:

100+ спортивных режимов, включая бег, теннис, бадминтон

ИИ-тренер с анализом движений и персонализированными советами

Мониторинг пульса, сна, уровня кислорода, стресса и давления

Виртуальный питомец, реагирующий на активность владельца

NFC-платежи и цифровой ключ для автомобилей BYD

Совместимость с Android и iOS, включая одновременное подключение к iPhone и смартфону Vivo

Автономность:

До 22 дней (Bluetooth)

До 14 дней (eSIM в стандартном режиме)

Около 7 дней при активной работе eSIM

Полная зарядка — за 2 часа через магнитную площадку

Цена в Китае — от $110 (Bluetooth) до $140 (eSIM). Информации о международном релизе пока нет.