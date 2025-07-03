Vivo Watch 5 имеют ИИ-тренер, поддержку eSIM и автономность 14 дней03.07.25
Vivo Watch 5 — новые смарт-часы с расширенными функциями для здоровья, стильным дизайном и длительным временем работы. Устройство доступно в двух версиях: с Bluetooth и с eSIM.
Vivo Watch 5 поддерживают более сотни спортивных режимов, включая бег, теннис и бадминтон. Встроенный ИИ-тренер анализирует движения пользователя и дает персонализированные рекомендации. Также часы умеют отслеживать пульс, сон, уровень кислорода в крови, стресс и артериальное давление. Среди необычных функций — виртуальный питомец, который растет вместе с физической активностью владельца.
В режиме Bluetooth автономность достигает 22 дней, с eSIM — до 14 дней, а при активной работе с eSIM — около недели. Зарядка занимает примерно два часа и осуществляется через магнитную площадку.
Ключевые характеристики:
- 1,43-дюймовый AMOLED-дисплей, 466×466 пикселей, 1500 нит, 60 Гц
- Корпус из алюминия или нержавеющей стали, вес — от 32 до 36 г
- Цвета: чёрный, белый, розовый, серебристый
Функциональность:
- 100+ спортивных режимов, включая бег, теннис, бадминтон
- ИИ-тренер с анализом движений и персонализированными советами
- Мониторинг пульса, сна, уровня кислорода, стресса и давления
- Виртуальный питомец, реагирующий на активность владельца
- NFC-платежи и цифровой ключ для автомобилей BYD
- Совместимость с Android и iOS, включая одновременное подключение к iPhone и смартфону Vivo
Автономность:
- До 22 дней (Bluetooth)
- До 14 дней (eSIM в стандартном режиме)
- Около 7 дней при активной работе eSIM
- Полная зарядка — за 2 часа через магнитную площадку
Цена в Китае — от $110 (Bluetooth) до $140 (eSIM). Информации о международном релизе пока нет.
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