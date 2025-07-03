Vivo Watch 5 мають ШІ-тренер, підтримку eSIM та автономність 14 днів

Vivo Watch 5 — новий смарт-годинник з розширеними функціями для здоров’я, стильним дизайном та тривалим часом роботи. Пристрій доступний у двох версіях: з Bluetooth та eSIM.

Vivo Watch 5 підтримують більше сотні спортивних режимів, включаючи біг, теніс та бадмінтон. Вбудований ІІ-тренер аналізує рухи користувача та дає персоналізовані рекомендації. Також годинник вміє відстежувати пульс, сон, рівень кисню в крові, стрес і артеріальний тиск. Серед незвичайних функцій – віртуальний вихованець, який росте разом із фізичною активністю власника.

У режимі Bluetooth автономність досягає 22 днів, з eSIM – до 14 днів, а при активній роботі з eSIM – близько тижня. Зарядка займає приблизно дві години та здійснюється через магнітний майданчик.

Ключові характеристики:

1,43-дюймовий AMOLED-дисплей, 466×466 пікселів, 1500 ніт, 60 Гц

Корпус із алюмінію або нержавіючої сталі, вага — від 32 до 36 г

Коліри: чорний, білий, рожевий, сріблястий

Функціональність:

100+ спортивних режимів, включаючи біг, теніс, бадмінтон

ІІ-тренер з аналізом рухів та персоналізованими порадами

Моніторинг пульсу, сну, рівня кисню, стресу та тиску

Віртуальний вихованець, який реагує на активність власника

NFC-платежі та цифровий ключ для автомобілів BYD

Сумісність з Android та iOS, включаючи одночасне підключення до iPhone та смартфону Vivo

Автономність:

До 22 днів (Bluetooth)

До 14 днів (eSIM у стандартному режимі)

Близько 7 днів при активній роботі eSIM

Повна зарядка — за 2 години через магнітний майданчик

Ціна у Китаї – від $110 (Bluetooth) до $140 (eSIM). Інформації про міжнародний дозвіл поки немає.