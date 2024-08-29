Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 для ноутбуков получит чипы GDDR7 и на 25 Вт меньший TGP, чем у ноутбучной RTX 406029.08.24
Официальный анонс следующего поколения видеоадаптеров GeForce RTX ожидается в конце этого или начале следующего года. Пока что детали о будущих моделях поступают от партнёров NVIDIA , включая китайскую компанию Shenzhen Hasee Compute Co. (Hasee). На недавней презентации были раскрыты подробности о мобильном видеокарте нового поколения класса xx60.
Похоже, речь идет о модели GeForce RTX 5060 Laptop. Согласно информации, она будет оснащена микросхемами памяти GDDR7, а максимальный уровень Total Graphics Power составит 115 Вт, что меньше, чем у текущей модели GeForce RTX 4060 Laptop (до 140 Вт). Прогнозируется, что производительность RTX 5060 Laptop будет на уровне GeForce RTX 4070 Laptop.
Также в сети уже появилась информация о характеристиках этой видеокарты: предполагается, что она получит 8 ГБ памяти GDDR7 с 128-битной шиной, что обеспечит пропускную способность видеобуфера в 448 ГБ/с при использовании микросхем со скоростью 28 Гбит/с.
Ожидается, что официальная презентация мобильных видеоадаптеров NVIDIA GeForce RTX 50-й серии состоится в начале следующего года, возможно, одновременно с запуском линейки процессоров Intel Core Ultra 200H (Arrow Lake) для игровых ноутбуков.
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