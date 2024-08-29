Відеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 для ноутбуків отримає чіпи GDDR7 і на 25 Вт менший TGP, ніж у ноутбука RTX 406029.08.24
Офіційний анонс наступного покоління відеоадаптерів GeForce RTX очікується наприкінці цього або на початку наступного року. Поки що деталі про майбутні моделі надходять від партнерів NVIDIA, включаючи китайську компанію Shenzhen Hasee Compute Co. (Hasee). На нещодавній презентації було розкрито подробиці про мобільний відеокарти нового покоління класу xx60.
Схоже, йдеться про модель GeForce RTX 5060 Laptop. Згідно з інформацією, вона буде оснащена мікросхемами пам’яті GDDR7, а максимальний рівень Total Graphics Power складе 115 Вт, що менше, ніж у моделі GeForce RTX 4060 Laptop (до 140 Вт). Прогнозується, що продуктивність RTX 5060 Laptop буде на рівні GeForce RTX 4070 Laptop.
Також у мережі вже з’явилася інформація про характеристики цієї відеокарти: передбачається, що вона отримає 8 ГБ пам’яті GDDR7 зі 128-бітною шиною, що забезпечить пропускну здатність відеобуфера в 448 ГБ/с при використанні мікросхем зі швидкістю 28 Гбіт/с.
Очікується, що офіційна презентація мобільних відеоадаптерів NVIDIA GeForce RTX 50-ї серії відбудеться на початку наступного року, можливо одночасно з запуском лінійки процесорів Intel Core Ultra 200H (Arrow Lake) для ігрових ноутбуків.
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