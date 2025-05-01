Видеокарта Asus GeForce RTX 50 ROG Astral оснащена гироскопом и акселерометром. Рассказываем для чего они

Видеокарты становятся всё сложнее, и новые функции порой вызывают недоумение. Однако за каждой из них обычно стоит практическое объяснение. Так, в линейке GeForce RTX 50 ROG Astral от Asus обнаружили необычное решение — встроенные гироскоп и акселерометр.

Эта видеокарта относится к числу самых дорогих игровых моделей. Инженеры компании реализовали в ней несколько аппаратных решений, которые не встречаются в других сериях. Например, технология Power Detector+ отслеживает стабильность питания и предупреждает пользователя, если одна из 12-вольтовых линий работает некорректно. Для этого пришлось разработать уникальную конструкцию печатной платы. Также в ROG Astral встроена система Thermal Map, собирающая данные с температурных датчиков, размещённых по всей плате, чтобы оперативно выявлять зоны возможного перегрева.

Однако недавно в Asus ROG Astral была замечена ещё одна функция, ранее не задокументированная. Один из пользователей обнаружил в утилите GPU Tweak всплывающее сообщение, предупреждающее о смещении видеокарты. Так стала известна функция Equipment Installation Check — она анализирует положение платы и сообщает пользователю, если карта отклоняется от вертикали. Такая возможность реализована благодаря встроенным гироскопу и акселерометру.

Платформа использует датчик BMI323 от BOSCH SENSORTEC — это инерциальный модуль, способный измерять как линейные ускорения, так и угловую скорость. Ранее такие устройства не применялись в видеокартах Asus, и ожидать появления функции в старших моделях прошлого поколения вроде ROG Matrix или ROG STRIX не стоит. Более того, в ранних обзорах Astral эта возможность не упоминалась — она стала доступна лишь недавно.

Появление такой функции связано с одной из актуальных проблем — провисанием видеокарт. Современные топовые модели могут весить свыше двух килограммов, а в случае воздушного охлаждения масса иногда достигает трёх. Даже усиленные PCIe-слоты на материнских платах не всегда способны компенсировать эту нагрузку. Поэтому производители всё чаще комплектуют устройства дополнительными подпорками. Видеокарта ROG Astral также поставляется с небольшой подставкой, которая предотвращает деформации и смещение. Функция Equipment Installation Check служит дополнением к этим мерам и даёт понять, если карта начала наклоняться — например, из-за смещения корпуса или ослабления креплений.