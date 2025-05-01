Відеокарта Asus GeForce RTX 50 ROG Astral оснащена гіроскопом та акселерометром. Розповідаємо для чого вони

Відеокарти стають все складнішими, і нові функції часом викликають подив. Однак за кожною з них зазвичай практичне пояснення. Так, у лінійці GeForce RTX 50 ROG Astral від Asus виявили незвичайне рішення – вбудовані гіроскоп та акселерометр.

Ця відеокарта належить до найдорожчих ігрових моделей. Інженери компанії реалізували в ній кілька апаратних рішень, які не трапляються в інших серіях. Наприклад, технологія Power Detector+ відстежує стабільність живлення та попереджає користувача, якщо одна з 12-вольтових ліній працює некоректно. Для цього довелося розробити унікальну конструкцію друкованої плати. Також у ROG Astral вбудовано систему Thermal Map, що збирає дані з температурних датчиків, розміщених по всій платі, щоб оперативно виявляти зони можливого перегріву.

Однак нещодавно в Asus ROG Astral була помічена ще одна функція, яка раніше не задокументована. Один із користувачів виявив в утиліті GPU Tweak спливаюче повідомлення, що попереджає про зміщення відеокарти. Так стала відома функція Equipment Installation Check – вона аналізує положення плати та повідомляє користувача, якщо карта відхиляється від вертикалі. Така можливість реалізована завдяки вбудованим гіроскопу та акселерометру.



Платформа використовує датчик BMI323 від BOSCH SENSORTEC – це інерційний модуль, здатний вимірювати лінійні прискорення, так і кутову швидкість. Раніше такі пристрої не застосовувалися у відеокартах Asus, і очікувати появи функції у старших моделях минулого покоління на зразок ROG Matrix або ROG STRIX не варто. Більше того, в ранніх оглядах Astral ця можливість не згадувалась — вона стала доступною лише недавно.

Поява такої функції пов’язана з однією з актуальних проблем – провисання відеокарт. Сучасні топові моделі можуть важити понад два кілограми, а у разі повітряного охолодження маса іноді досягає трьох. Навіть посилені PCIe-слоти на материнських платах не завжди здатні компенсувати це навантаження. Тому виробники все частіше комплектують пристрої додатковими підпірками. Відеокарта ROG Astral також поставляється з невеликою підставкою, яка запобігає деформації та зміщенню. Функція Equipment Installation Check є доповненням до цих заходів і дає зрозуміти, якщо карта почала нахилятися, наприклад, через зміщення корпусу або послаблення кріплень.