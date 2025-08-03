Великобритания ввела селфи для подтверждения возраста на порносайтах03.08.25
С 25 июля в Великобритании начали действовать новые требования к сайтам для взрослых, предусмотренные Законом об онлайн-безопасности (Online Safety Act).
Согласно новым правилам, пользователи перед получением доступа к контенту 18+ обязаны пройти верификацию возраста. Для этого предлагается два основных метода: фотоидентификация или загрузка официального документа, подтверждающего личность. Также возможны альтернативные способы проверки — через банковские карты или биометрический анализ фотографий.
Инициатива исходит от британского медиа-регулятора Ofcom, который охарактеризовал нововведения как «высокоэффективные». Регулятор подчеркнул, что подобные меры направлены на защиту несовершеннолетних от небезопасного контента.
Ряд крупных платформ уже выразили поддержку этим требованиям, включая PornHub, который остаётся самым популярным порносайтом в Великобритании.
Тем не менее, часть пользователей пытается обойти ограничения с помощью VPN, поддельных документов, генерированных ИИ удостоверений или даже селфи персонажей из видеоигр. Однако закон прямо запрещает сайтам рекламировать или поощрять использование сервисов, помогающих обойти возрастную проверку.
В случае нарушений предусмотрены серьёзные санкции — до £18 миллионов или 10% от глобального дохода компании. Ofcom уполномочен проводить мониторинг соблюдения правил и применять меры к сайтам, которые их игнорируют.
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С 25 июля в Великобритании начали действовать новые требования к сайтам для взрослых, предусмотренные Законом об онлайн-безопасности (Online Safety Act).
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