Великобританія ввела селфі для підтвердження віку на порносайтах03.08.25
З 25 липня у Великій Британії почали діяти нові вимоги до сайтів для дорослих, передбачені Законом про онлайн-безпеку (Online Safety Act).
Згідно з новими правилами, перед отриманням доступу до контенту 18+ користувачі повинні пройти верифікацію віку. Для цього пропонується два основні методи: фотоідентифікація або завантаження офіційного документа, що підтверджує особу. Також можливі альтернативні способи перевірки через банківські картки або біометричний аналіз фотографій.
Ініціатива походить від британського медіа-регулятора Ofcom, який охарактеризував нововведення як «високоефективні». Регулятор наголосив, що подібні заходи спрямовані на захист неповнолітніх від небезпечного контенту.
Ряд великих платформ вже висловили підтримку цим вимогам, включаючи PornHub, який залишається найпопулярнішим порносайтом у Великій Британії.
Тим не менш, частина користувачів намагається обійти обмеження за допомогою VPN, підроблених документів, генерованих ІІ посвідчень чи навіть селфі персонажів із відеоігор. Проте закон прямо забороняє сайтам рекламувати чи заохочувати використання сервісів, які допомагають обійти вікову перевірку.
У разі порушень передбачено серйозні санкції — до £18 мільйонів або 10% від глобального доходу компанії. Ofcom уповноважений проводити моніторинг дотримання правил та застосовувати заходи до сайтів, що їх ігнорують.
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