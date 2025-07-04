Valve выпустила новый оверлей для Steam в Windows с показателем FPS04.07.25
Valve выпустила обновление для Steam на Windows, в котором появился новый оверлей для мониторинга производительности. Он позволит пользователям лучше понять, насколько мощен их ПК и как его характеристики влияют на игровой процесс.
Одной из ключевых функций стала возможность отображения как реального количества кадров в секунду, так и кадров, сгенерированных с помощью технологий DLSS или FSR. Кроме того, оверлей показывает минимальные и максимальные значения FPS, а также график частоты кадров во времени. Дополнительно отображаются данные о нагрузке на процессор и видеокарту, а также использование оперативной памяти.
По словам Valve, эти данные помогут определить, что именно тормозит игру — слабый центральный или графический процессор, либо слишком высокие графические настройки, перегружающие видеопамять или ОЗУ.
Оверлей Steam имеет четыре уровня детализации:
- Только текущий показатель FPS;
- Расширенное отображение FPS;
- FPS с загрузкой процессора и видеокарты;
- Полный режим — FPS, загрузка CPU, GPU и использование оперативной памяти.
Также пользователи смогут настроить внешний вид оверлея: изменить насыщенность цветов, прозрачность фона и включить графики. Это сделает отображение менее навязчивым и более удобным даже при полном наборе данных. Дополнительно можно включить график FPS за период времени и отображение загрузки процессора по каждому ядру отдельно.
Чтобы активировать новый мониторинг производительности, нужно зайти в меню Steam: «Настройки» > «В игре» > «Оверлей монитора производительности».
Пока что обновление распространяется постепенно — в первую очередь для компьютеров с самыми популярными видеокартами, поэтому новые пункты в настройках могут появиться не сразу.
Как отмечает Valve, это только первый шаг в направлении улучшения инструментов мониторинга. В будущем компания планирует добавить в оверлей больше полезной информации, чтобы легче находить причины снижения производительности. Также появятся дополнительные функции, доступные по нажатию Shift + Tab.
Кроме того, Valve опубликовала отдельную страницу в службе поддержки Steam, где подробно объясняется, как рассчитываются те или иные показатели в новом оверлее.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Новый планшет Oppo Pad SE отличается качественным экраном и большим аккумулятором. Он удобен как при домашнем использовании так и в путешествиях. Расскажем подробнее
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой нашумевшей игре
Ajax DoorBell: действительно умный и защищенный видеозвонок
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Обзор микрофона Ugreen CM769: студийный звук недорого
Обзор ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золотая середина
Обзор Oppo Reno13 Pro: есть за что хвалить
Обзор клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки
Обзор смартфона Poco X7 Pro: потенциал
Valve выпустила новый оверлей для Steam в Windows с показателем FPS Steam Valve игры сервис
Valve выпустила обновление для Steam на Windows, в котором появился новый оверлей для мониторинга производительности
Изображения в PNG теперь будут поддерживать HDR и анимацию обновление фото
Формат изображений PNG (Portable Network Graphics), впервые представленный в 1995 году, получил третью версию — PNG v3
Valve выпустила новый оверлей для Steam в Windows с показателем FPS
Изображения в PNG теперь будут поддерживать HDR и анимацию
Nothing Phone (3) стал первым флагманом компании
Vivo Watch 5 имеют ИИ-тренер, поддержку eSIM и автономность 14 дней
Insta360 Mic Air — беспроводной микрофон весом менее 8 г
Игровой контроллер Redmi для смартфонов работает до 10 часов
Android 16 будет предупреждать о фальшивых мобильных сетях
Insta360 Flow 2 — недорогой стабилизатор с автоотслеживанием и поддержкой смартфонов Apple
Украинских операторов сотовой связи обяжут бороться со спам-звонками
Бюджетный смартфон Moto G66j 5G получил Dimensity 7060 и 50 Мпикс-модуль камеры Sony
Xiaomi представила умные очки с ИИ, камерой и голосовым управлением