Valve выпустила новый оверлей для Steam в Windows с показателем FPS

Valve выпустила обновление для Steam на Windows, в котором появился новый оверлей для мониторинга производительности. Он позволит пользователям лучше понять, насколько мощен их ПК и как его характеристики влияют на игровой процесс.

Одной из ключевых функций стала возможность отображения как реального количества кадров в секунду, так и кадров, сгенерированных с помощью технологий DLSS или FSR. Кроме того, оверлей показывает минимальные и максимальные значения FPS, а также график частоты кадров во времени. Дополнительно отображаются данные о нагрузке на процессор и видеокарту, а также использование оперативной памяти.

По словам Valve, эти данные помогут определить, что именно тормозит игру — слабый центральный или графический процессор, либо слишком высокие графические настройки, перегружающие видеопамять или ОЗУ.

Оверлей Steam имеет четыре уровня детализации:

Только текущий показатель FPS; Расширенное отображение FPS; FPS с загрузкой процессора и видеокарты; Полный режим — FPS, загрузка CPU, GPU и использование оперативной памяти.

Также пользователи смогут настроить внешний вид оверлея: изменить насыщенность цветов, прозрачность фона и включить графики. Это сделает отображение менее навязчивым и более удобным даже при полном наборе данных. Дополнительно можно включить график FPS за период времени и отображение загрузки процессора по каждому ядру отдельно.

Чтобы активировать новый мониторинг производительности, нужно зайти в меню Steam: «Настройки» > «В игре» > «Оверлей монитора производительности».

Пока что обновление распространяется постепенно — в первую очередь для компьютеров с самыми популярными видеокартами, поэтому новые пункты в настройках могут появиться не сразу.

Как отмечает Valve, это только первый шаг в направлении улучшения инструментов мониторинга. В будущем компания планирует добавить в оверлей больше полезной информации, чтобы легче находить причины снижения производительности. Также появятся дополнительные функции, доступные по нажатию Shift + Tab.

Кроме того, Valve опубликовала отдельную страницу в службе поддержки Steam, где подробно объясняется, как рассчитываются те или иные показатели в новом оверлее.