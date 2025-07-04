Valve випустила новий оверлей для Steam у Windows з показником FPS

Valve випустила оновлення для Steam на Windows, де з’явився новий оверлей для моніторингу продуктивності. Він дозволить користувачам краще зрозуміти, наскільки потужний їхній ПК і як його характеристики впливають на ігровий процес.

Однією з ключових функцій стала можливість відображення як реальної кількості кадрів на секунду, і кадрів, згенерованих з допомогою технологій DLSS чи FSR. Крім того, оверлей показує мінімальні та максимальні значення FPS, а також графік частоти кадрів у часі. Додатково відображаються дані навантаження на процесор і відеокарту, а також використання оперативної пам’яті.

За словами Valve, ці дані допоможуть визначити, що саме гальмує гру – слабкий центральний або графічний процесор, або надто високі графічні налаштування, що перевантажують відеопам’ять або ОЗУ.

Оверлей Steam має чотири рівні деталізації:

Тільки поточний показник FPS; Розширене відображення FPS; FPS із завантаженням процесора та відеокарти; Повний режим — FPS, завантаження CPU, GPU та використання оперативної пам’яті.

Також користувачі зможуть налаштувати зовнішній вигляд оверлея: змінити насиченість кольорів, прозорість фону та увімкнути графіки. Це зробить відображення менш нав’язливим та зручнішим навіть при повному наборі даних. Додатково можна увімкнути графік FPS за період часу та відображення завантаження процесора по кожному ядру окремо.

Щоб активувати новий моніторинг продуктивності, потрібно зайти в меню Steam: Налаштування > “У грі” > “Оверлей монітора продуктивності”.

Поки що оновлення розповсюджується поступово — насамперед для комп’ютерів із найпопулярнішими відеокартами, тому нові пункти в налаштуваннях можуть з’явитися не одразу.

Як зазначає Valve, це лише перший крок у напрямку покращення інструментів моніторингу. У майбутньому компанія планує додати до оверлів більше корисної інформації, щоб легше знаходити причини зниження продуктивності. Також з’являться додаткові функції, доступні натисканням Shift + Tab.

Крім того, Valve опублікувала окрему сторінку у службі підтримки Steam, де докладно пояснюється, як розраховуються ті чи інші показники у новому оверлеї.