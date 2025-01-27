В Xbox можно будет устанавливать 16 ТБ-накопители27.01.25
Компания Microsoft представила обновление для консолей Xbox, которое снимает ограничение на объем внешних USB-накопителей. Теперь пользователи смогут использовать устройства хранения данных объемом свыше 16 ТБ, подключаемые через USB 3.0. Обновление готовится к полноценному релизу для всех пользователей Xbox в ближайшее время.
- Поддержка накопителей объемом более 16 ТБ.
- Возможность использовать несколько разделов на дисках, которые будут отображаться как отдельные устройства в списке хранилища.
- Расширенные возможности для геймеров с большими коллекциями игр, особенно на консолях с базовым объемом внутреннего хранилища в 500 ГБ или 1 ТБ.
Нововведение уже доступно участникам программы предварительной оценки Xbox в круге Alpha Skip-Ahead, предоставляющей ранний доступ к функциям для тестирования.
Большие объемы данных, требуемые современными играми, быстро заполняют встроенное хранилище консолей. Поддержка внешних дисков большего объема значительно облегчает управление библиотекой игр, предоставляя пользователям больше пространства для хранения и удобства.
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