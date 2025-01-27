У Xbox можна буде встановлювати 16 ТБ-накопичувачі27.01.25
Компанія Microsoft представила оновлення для консолей Xbox, яке знімає обмеження обсягу зовнішніх USB-накопичувачів. Тепер користувачі зможуть використовувати пристрої для зберігання даних об’ємом понад 16 ТБ, що підключаються через USB 3.0. Оновлення готується до повноцінного релізу для всіх користувачів Xbox найближчим часом.
- Підтримка накопичувачів обсягом понад 16 ТБ.
- Можливість використовувати кілька розділів на дисках, які будуть відображатися як окремі пристрої у списку сховища.
- Розширені можливості для геймерів з великими колекціями ігор, особливо на консолях з базовим об’ємом внутрішнього сховища 500 ГБ або 1 ТБ.
Нововведення вже доступне учасникам програми попередньої оцінки Xbox у колі Alpha Skip-Ahead, що надає ранній доступ до функцій для тестування.
Великі обсяги даних, необхідні сучасними іграми, швидко заповнюють вбудоване сховище консолей. Підтримка зовнішніх дисків більшого обсягу значно полегшує керування бібліотекою ігор, надаючи користувачам більше простору для зберігання та зручності.
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