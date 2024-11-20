В WhatsApp появятся черновики сообщений с автосохранением

WhatsApp получил новую функцию — черновики сообщений. Теперь пользователи смогут сохранять незавершенные тексты и возвращаться к ним позже.

Незаконченные сообщения будут помечены специальным индикатором и автоматически подниматься в начало списка чатов, чтобы их легко можно было найти. Новая функция позволяет редактировать черновики без спешки, прежде чем отправить их.

Внедрение черновиков стало долгожданным обновлением, поскольку аналогичная функция уже давно доступна на других платформах. WhatsApp добавил эту возможность только в конце 2024 года, продолжая расширять функционал для удобства пользователей.

На момент июля 2024 года аудитория WhatsApp достигла 100 миллионов активных пользователей в месяц. Помимо черновиков, в мессенджере недавно появились встроенная адресная книга и пользовательские списки, упрощающие организацию чатов.

Компания Meta представила новую функцию в WhatsApp — пользовательские списки для чатов. Эта опция расширяет возможности фильтров, введённых ранее в 2024 году, и позволяет организовывать чаты по собственным категориям, например, «Семья», «Работа» и другим.

Пользовательские списки дают возможность добавлять в фильтры как индивидуальные чаты, так и группы. Для создания списка нужно нажать «+» на панели фильтров, а чтобы его отредактировать — просто удерживать название списка.

Функция начнет распространяться среди пользователей в ближайшие недели, делая мессенджер еще удобнее для навигации и организации чатов.

WhatsApp для Android наконец-то получает функцию транскрибирования голосовых сообщений, которую пользователи давно просили. Эта новая возможность, аналогичная той, что уже доступна на телефонах Pixel, позволит пользователям видеть текстовую версию голосовых сообщений.

Транскрипция будет доступна в бета-версии WhatsApp 2.24.15.5 и поддерживает пять языков: английский, испанский, португальский, русский и хинди. Транскрипции генерируются локально на телефоне и шифруются для обеспечения конфиденциальности.

Функция пока доступна не всем пользователям бета-версии, но ожидается ее более широкое развертывание в ближайшее время.