У WhatsApp з’являться чернетки повідомлень з автозбереженням20.11.24
WhatsApp отримав нову функцію – чернетки повідомлень. Тепер користувачі зможуть зберігати незавершені тексти та повертатися до них пізніше.
Незакінчені повідомлення будуть позначені спеціальним індикатором і автоматично підніматися на початок списку чатів, щоб їх легко можна було знайти. Нова функція дозволяє редагувати чернетки без поспіху, перш ніж надіслати їх.
Використання чернеток стало довгоочікуваним оновленням, оскільки аналогічна функція вже давно доступна на інших платформах. WhatsApp додав цю можливість лише наприкінці 2024 року, продовжуючи розширювати функціонал для зручності користувачів.
На момент липня 2024 року аудиторія WhatsApp досягла 100 мільйонів активних користувачів на місяць. Крім чернеток, в месенджері нещодавно з’явилися вбудована адресна книга і списки користувачів, що спрощують організацію чатів.
Компанія Meta представила нову функцію в WhatsApp – списки користувачів для чатів. Ця опція розширює можливості фільтрів, введених раніше в 2024 році, і дозволяє організовувати чати за власними категоріями, наприклад, «Сім’я», «Робота» та інші.
Користувальницькі списки дають можливість додавати у фільтри як індивідуальні чати, так і групи. Для створення списку потрібно натиснути «+» на панелі фільтрів, а щоб його відредагувати просто утримувати назву списку.
Функція почне розповсюджуватися серед користувачів протягом найближчих тижнів, роблячи месенджер ще зручнішим для навігації та організації чатів.
WhatsApp для Android нарешті отримує функцію транскрибування голосових повідомлень, яку користувачі давно просили.
Транскрипція буде доступна в бета-версії WhatsApp 2.24.15.5 та підтримує п’ять мов: англійська, іспанська, португальська, російська та хінді. Транскрипції генеруються локально на телефоні та шифруються для забезпечення конфіденційності.
Функція поки що доступна не всім користувачам бета-версії, але очікується її ширше розгортання найближчим часом.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Asus Zenbook S 16 (UM5606): нова хвиля
Новий ноутбук Asus Zenbook S 16 виконаний у корпусі з незвичайного металу, побудований на базі свіжої платформи AMD, адаптованої для ІІ, та має відмінну автономність. Розкажемо про цей преміальний ноутбук детальніше
Asus Zenbook S 16 (UM5606): нова хвиля
Samsung Galaxy Flip6: подарунок поколінь або чим цікавий смартфон-розкладачка у 2024 році?
Огляд мишки Logitech M196: мала та надовго
Магнітна настільна лампа Baseus: тяжіння світла
Огляд Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всього на світі
Огляд Ugreen X559: GaN-зарядка потужністю 65 Вт
Топ смартфонів з бездротовою зарядкою
Огляд Bluetooth-навушників Ugreen Choice H6 Pro: дивовижні
Огляд павер банку Baseus на 20 000 мАг з потужністю 22 Вт
Огляд навушників Sony WF-1000XM5: лаконічніше і краще?
Огляд бізнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левітація
Відеоспостереження від Ajax: огляд IP-камер DomeCam Mini, TurretCam, BulletCam та відеореєстратора NVR
Огляд монітора Acer Nitro XF240Y S3: краще за менше
У WhatsApp з’являться чернетки повідомлень з автозбереженнямWhatsApp месенджер оновлення
WhatsApp отримав нову функцію – чернетки повідомлень. Тепер користувачі зможуть зберігати незавершені тексти та повертатися до них пізніше.
Audi A3 allstreet 40 TFSI e: – гібрид, що підключається, з запасом ходу на електриці до 140 кмавтомобіль
Audi A3 allstreet 40 TFSI e оснащена гібридною силовою установкою, що включає 1,5-літровий бензиновий двигун TFSI evo2 потужністю 150 к.с. та електромотор на 85 кВт