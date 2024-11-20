У WhatsApp з’являться чернетки повідомлень з автозбереженням

WhatsApp отримав нову функцію – чернетки повідомлень. Тепер користувачі зможуть зберігати незавершені тексти та повертатися до них пізніше.

Незакінчені повідомлення будуть позначені спеціальним індикатором і автоматично підніматися на початок списку чатів, щоб їх легко можна було знайти. Нова функція дозволяє редагувати чернетки без поспіху, перш ніж надіслати їх.

Використання чернеток стало довгоочікуваним оновленням, оскільки аналогічна функція вже давно доступна на інших платформах. WhatsApp додав цю можливість лише наприкінці 2024 року, продовжуючи розширювати функціонал для зручності користувачів.

На момент липня 2024 року аудиторія WhatsApp досягла 100 мільйонів активних користувачів на місяць. Крім чернеток, в месенджері нещодавно з’явилися вбудована адресна книга і списки користувачів, що спрощують організацію чатів.

Компанія Meta представила нову функцію в WhatsApp – списки користувачів для чатів. Ця опція розширює можливості фільтрів, введених раніше в 2024 році, і дозволяє організовувати чати за власними категоріями, наприклад, «Сім’я», «Робота» та інші.

Користувальницькі списки дають можливість додавати у фільтри як індивідуальні чати, так і групи. Для створення списку потрібно натиснути «+» на панелі фільтрів, а щоб його відредагувати просто утримувати назву списку.

Функція почне розповсюджуватися серед користувачів протягом найближчих тижнів, роблячи месенджер ще зручнішим для навігації та організації чатів.

WhatsApp для Android нарешті отримує функцію транскрибування голосових повідомлень, яку користувачі давно просили.

Транскрипція буде доступна в бета-версії WhatsApp 2.24.15.5 та підтримує п’ять мов: англійська, іспанська, португальська, російська та хінді. Транскрипції генеруються локально на телефоні та шифруються для забезпечення конфіденційності.

Функція поки що доступна не всім користувачам бета-версії, але очікується її ширше розгортання найближчим часом.