В WhatsApp на iOS появится переключение между аккаунтами

В ближайшее время пользователи WhatsApp на iOS смогут добавлять несколько аккаунтов на одно устройство. Эта функция, уже доступная на Android с 2023 года, теперь тестируется для устройств Apple.

В последней бета-версии приложения для iOS (25.2.10.70), доступной через Apple TestFlight, появилась возможность добавить второй аккаунт. Пользователям предлагаются два варианта: настроить дополнительный аккаунт как основной или привязать его через QR-код в качестве «спутникового».

На Android эта функция требует наличия двойной SIM-карты, так как каждый аккаунт должен быть связан с уникальным номером телефона. Альтернативой является использование приложения WhatsApp Business, что подразумевает переключение между двумя программами. Новая функция упростит управление перепиской для пользователей с несколькими номерами, позволяя объединить их в одном приложении.

Ранее WhatsApp представил возможность добавлять музыку к статусам. Через кнопку «Музыка» пользователи могут выбирать треки из библиотеки Meta (аналогичной Instagram) и сопровождать ими свои фото или видео. Это позволяет добавлять популярные хиты, трендовые композиции и любимых исполнителей к статусам.

Функция находится на стадии тестирования и станет доступна для широкой аудитории после завершения испытаний.