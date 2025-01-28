В WhatsApp на iOS появится переключение между аккаунтами28.01.25
В ближайшее время пользователи WhatsApp на iOS смогут добавлять несколько аккаунтов на одно устройство. Эта функция, уже доступная на Android с 2023 года, теперь тестируется для устройств Apple.
В последней бета-версии приложения для iOS (25.2.10.70), доступной через Apple TestFlight, появилась возможность добавить второй аккаунт. Пользователям предлагаются два варианта: настроить дополнительный аккаунт как основной или привязать его через QR-код в качестве «спутникового».
На Android эта функция требует наличия двойной SIM-карты, так как каждый аккаунт должен быть связан с уникальным номером телефона. Альтернативой является использование приложения WhatsApp Business, что подразумевает переключение между двумя программами. Новая функция упростит управление перепиской для пользователей с несколькими номерами, позволяя объединить их в одном приложении.
Ранее WhatsApp представил возможность добавлять музыку к статусам. Через кнопку «Музыка» пользователи могут выбирать треки из библиотеки Meta (аналогичной Instagram) и сопровождать ими свои фото или видео. Это позволяет добавлять популярные хиты, трендовые композиции и любимых исполнителей к статусам.
Функция находится на стадии тестирования и станет доступна для широкой аудитории после завершения испытаний.
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Пользователям WhatsApp предлагаются два варианта: настроить дополнительный аккаунт как основной или привязать его через QR-код в качестве «спутникового».
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