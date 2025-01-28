У WhatsApp на iOS з’явиться перемикання між обліковими записами28.01.25
Найближчим часом користувачі WhatsApp на iOS зможуть додавати кілька облікових записів на один пристрій. Ця функція вже доступна на Android з 2023 року, тепер тестується для пристроїв Apple.
В останній бета-версії програми для iOS (25.2.10.70), доступної через Apple TestFlight, з’явилася можливість додати другий обліковий запис. Користувачам пропонуються два варіанти: налаштувати додатковий обліковий запис як основний або прив’язати його через QR-код як “супутниковий”.
На Android ця функція вимагає наявності подвійної SIM-карти, оскільки кожен обліковий запис повинен бути пов’язаний з унікальним номером телефону. Альтернативою є використання програми WhatsApp Business, що передбачає перемикання між двома програмами. Нова функція спростить керування листуванням для користувачів з кількома номерами, дозволяючи об’єднати їх в одному додатку.
Раніше WhatsApp надав можливість додавати музику до статусів. Через кнопку “Музика” користувачі можуть вибирати треки з бібліотеки Meta (аналогічної Instagram) та супроводжувати ними свої фото чи відео. Це дозволяє додавати популярні хіти, трендові композиції та улюблених виконавців до статусів.
Функція знаходиться на стадії тестування і стане доступною для широкої аудиторії після завершення випробувань.
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Користувачам WhatsApp пропонуються два варіанти: налаштувати додатковий обліковий запис як основний або прив’язати його через QR-код як “супутниковий”.
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