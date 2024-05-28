В Украине теперь могут оштрафовать за оскорбление сексуального характера в интернете28.05.24
Согласно принятому Верховной Радой Украины закону №8329 в связи с ратификацией Стамбульской конвенции, в Украине теперь могут быть оштрафованы за оскорбительные высказывания сексуального характера, опубликованные в интернете. Включая сайты, социальные сети и мессенджеры.
Закон вводит изменения в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривая наказание за сексуальное насилие, совершенное посредством вербальной или невербальной коммуникации, включая сообщения в Интернете и мессенджерах. Нарушители будут оштрафованы на сумму от 1360 до 2720 грн или подвергнуты общественным или исправительным работам.
Также за любое насилие по признаку пола или за действия, основанные на стереотипных представлениях о социальной роли мужчин и женщин, повлекших физический или психологический ущерб, предусмотрены штрафы от 1700 до 3400 грн. В качестве альтернативы возможны общественные работы на срок от 20 до 40 часов или исправительные работы на срок до одного месяца с содержанием 20% заработка.
Стамбульская конвенция — международное соглашение Совета Европы, направленное на криминализацию и предотвращение насилия против женщин, а также защиту жертв. В ее рамках рассматриваются такие преступления, как домашнее насилие, сексуальное насилие, убийства чести, увечья женских гениталий, принудительная стерилизация, аборты и браки, преследования и другие виды насилия, связанные со статьей. Украина подписала Конвенцию 7 ноября 2011 и ратифицировала ее 20 июня 2022 года.
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В Украине теперь могут оштрафовать за оскорбление сексуального характера в интернетезакон интернет события в Украине
За любое насилие по признаку пола или за действия, основанные на стереотипных представлениях о социальной роли мужчин и женщин, повлекших физический или психологический ущерб, предусмотрены штрафы от 1700 до 3400 грн.
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