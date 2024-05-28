В Україні тепер можуть оштрафувати за образу сексуального характеру в інтернеті28.05.24
Згідно з ухваленим Верховною Радою України законом №8329 у зв’язку з ратифікацією Стамбульської конвенції, в Україні тепер можуть оштрафувати за образливі висловлювання сексуального характеру, опубліковані в інтернеті. Включаючи сайти, соціальні мережі та месенджери.
Закон вводить зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення, передбачаючи покарання за сексуальне насильство, скоєне за допомогою вербальної або невербальної комунікації, включаючи повідомлення в Інтернеті та месенджерах. Порушники будуть оштрафовані на суму від 1360 до 2720 грн, або піддані громадським чи виправним роботам.
Також за будь-яке насильство за ознакою статі або за дії, засновані на стереотипних уявленнях про соціальну роль чоловіків та жінок, які спричинили фізичну чи психологічну шкоду, передбачені штрафи від 1700 до 3400 грн. В якості альтернативи можливі громадські роботи терміном від 20 до 40 годин або виправні роботи терміном до одного місяця з утриманням 20% заробітку.
Стамбульська конвенція — міжнародна угода Ради Європи, спрямована на криміналізацію та запобігання насильству проти жінок, а також захист жертв. У її рамках розглядаються такі злочини, як домашнє насильство, сексуальне насильство, вбивства честі, каліцтво жіночих геніталій, примусова стерилізація, аборти та шлюби, переслідування та інші види насильства, пов’язані зі статтю. Україна підписала Конвенцію 7 листопада 2011 року та ратифікувала її 20 червня 2022 року.
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