В Telegram зарегистрировано уже более 1 млрд пользователей

Павел Дуров заявил, что Telegram стал вторым по популярности мессенджером в мире, ежемесячная аудитория которого достигла миллиарда активных пользователей.

В своем заявлении он не учитывает китайский WeChat, отмечая, что по количеству пользователей его мессенджер уступает только WhatsApp. Конкурента Дуров называет «жалкой копией», подчеркивая, что разработчики WhatsApp на протяжении многих лет пытались воспроизвести функции Telegram, тратя значительные ресурсы на лоббирование и маркетинг, однако это не замедлило развитие его платформы.

По его словам, в 2024 году Телеграм получил прибыль в размере 547 миллионов долларов. Также он приводит данные о пользовательской активности: в среднем человек открывает приложение 21 раз в сутки, а общее время, проведенное в мессенджере, составляет 41 минуту ежедневно.

На днях стало известно, что Дуров вернулся в Дубай после продолжительного пребывания во Франции. В этой стране местные правоохранительные органы задержали его и предъявили обвинения, касающиеся деятельности Telegram, включая распространение запрещенных материалов и содействие террористическим организациям.

При этом Telegram остается одним из ключевых инструментов для получения новостей среди украинцев. Согласно данным, около 73% населения используют этот мессенджер для доступа к информации, хотя за последний год этот показатель увеличился лишь на 1%.

Известно что Дуров объявил об обновлениях на платформе, направленных на борьбу с незаконной деятельностью. Как он отметил, поиск в Telegram позволяет пользователям находить публичные каналы и ботов, что сделало мессенджер более мощным инструментом, чем другие платформы. Однако, этой функциональностью злоупотребляли те, кто нарушал правила, продавая незаконные товары.

Telegram обновил Условия использования и Политику конфиденциальности, чтобы эффективнее бороться с нарушениями. Теперь в случае «законных запросов от правоохранительных органов» платформа может предоставлять IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила. Остается также отметить что таким образом владельцы мессенджера по сути официально заявили о том что будут раскрывать данные пользователей по запросу от кгб, фсб , правоохранительных органов.

Напомним, что месяц назад владельца Телеграм Павла Дурова задержали во Франции и допросили по 12 пунктам обвинения, что вызвало значительное внимание к платформе и его деятельности. Следователи считают, что отказ Павла Дурова сотрудничать с правоохранительными органами и предоставление инструментов в Telegram, которые могут использоваться для противоправной деятельности, делают его соучастником в наркоторговле, преступлениях против детей и мошенничестве. В публикации также отмечается, что в воскресенье Дуров должен предстать перед следственным судьей, где ему могут быть предъявлены обвинения по ряду серьезных преступлений.

Дуров, как правило, избегает поездок в Европу, зная о возможных обвинениях. Сейчас он находится под стражей, и в ближайшее время ему могут быть предъявлены серьезные обвинения, включая терроризм и отмывание денег.