У Telegram зареєстровано вже понад 1 млрд користувачів21.03.25
Павло Дуров заявив, що Telegram став другим за популярністю месенджером у світі, щомісячна аудиторія якого досягла мільярда активних користувачів.
У своїй заяві він не враховує китайського WeChat, зазначаючи, що за кількістю користувачів його месенджер поступається лише WhatsApp. Конкурента Дуров називає «жалюгідною копією», наголошуючи, що розробники WhatsApp протягом багатьох років намагалися відтворити функції Telegram, витрачаючи значні ресурси на лобіювання та маркетинг, проте це не сповільнило розвитку його платформи.
За його словами, 2024 року Телеграм отримав прибуток у розмірі 547 мільйонів доларів. Також він наводить дані про активність користувача: в середньому людина відкриває додаток 21 раз на добу, а загальний час, проведений у месенджері, становить 41 хвилину щодня.
Днями стало відомо, що Дуров повернувся до Дубаї після тривалого перебування у Франції. У цій країні місцеві правоохоронні органи затримали його та висунули звинувачення щодо діяльності Telegram, включаючи поширення заборонених матеріалів та сприяння терористичним організаціям.
При цьому Telegram залишається одним із ключових інструментів для отримання новин серед українців. За даними, близько 73% населення використовують цей месенджер для доступу до інформації, хоча за останній рік цей показник збільшився лише на 1%.
Відомо, що Дуров оголосив про оновлення на платформі, спрямовані на боротьбу з незаконною діяльністю. Як він зазначив, пошук у Telegram дозволяє користувачам знаходити публічні канали та ботів, що зробило месенджер більш потужним інструментом, ніж інші платформи. Однак цією функціональністю зловживали ті, хто порушував правила, продаючи незаконні товари.
Telegram оновив Умови використання та Політику конфіденційності, щоб ефективніше боротися з порушеннями. Тепер у разі «законних запитів від правоохоронних органів» платформа може надавати IP-адреси та номери телефонів тих, хто порушує правила. Залишається також відзначити, що таким чином власники месенджера по суті офіційно заявили про те, що будуть розкривати дані користувачів на запит від
кгб, фсб, правоохоронних органів.
Нагадаємо, що місяць тому власника Телеграм Павла Дурова затримали у Франції і допитали по 12 пунктах. Слідчі вважають, що відмова Павла Дурова співпрацювати з правоохоронними органами та надання інструментів у Telegram, які можуть використовуватися для протиправної діяльності, роблять його співучасником у наркоторгівлі, злочинах проти дітей та шахрайстві. У публікації також зазначається, що в неділю Дуров має постати перед слідчим суддею, де йому можуть бути пред’явлені звинувачення щодо низки серйозних злочинів.
Дуров, як правило, уникає поїздок до Європи, знаючи про можливі звинувачення. Наразі він перебуває під вартою, і найближчим часом йому можуть бути пред’явлені серйозні звинувачення, включаючи тероризм та відмивання грошей.
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