Основатель Telegram Павел Дуров арестован в аэропорту Парижа25.08.24
В субботу вечером, 25 августа, в аэропорту Ле-Бурже был задержан 39-летний Павел Дуров, основатель и генеральный директор Telegram. Он прилетел из Азербайджана на частном самолете в сопровождении охранника и женщины, не подозревая, что его ожидает арест.
Французские правоохранительные органы задержали его на основании ранее выданного ордера по подозрениям в причастности к торговле наркотиками, преступлениям против детей и мошенничеству. Считается, что Telegram недостаточно активно борется с этими преступлениями и не сотрудничает с полицией.
Следователи считают, что отказ Павла Дурова сотрудничать с правоохранительными органами и предоставление инструментов в Telegram, которые могут использоваться для противоправной деятельности, делают его соучастником в наркоторговле, преступлениях против детей и мошенничестве. В публикации также отмечается, что в воскресенье Дуров должен предстать перед следственным судьей, где ему могут быть предъявлены обвинения по ряду серьезных преступлений.
Дуров, как правило, избегает поездок в Европу, зная о возможных обвинениях. Сейчас он находится под стражей, и в ближайшее время ему могут быть предъявлены серьезные обвинения, включая терроризм и отмывание денег.
Его досудебное заключение после предъявления обвинений практически неизбежно, утверждают в публикации. Телеграм, запущенный в 2013 году Павлом и его братом Николаем мессенджер, в котором сообщения шифруются от начала до конца, а главный офис находится в Дубае, позиционируется как альтернатива американским платформам, которые часто критикуют за коммерческое использование персональных данных. Telegram заверил, что никогда не будет раскрывать информацию о своих пользователях.
В одном из интервью, данном в апреле прошлого года в Дубае, Дуров рассказал, что идея создания сервиса зашифрованных сообщений возникла после сильного давления со стороны российских властей в период, когда он основал социальную сеть «ВКонтакте». Позже он продал эту компанию и покинул Россию в 2014 году.
Telegram нередко обвиняют в распространении дезинформации и нежелательного контента, включая ненавистнические высказывания, неонацистский, педофильский, конспирологический или террористический контент.
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Telegram нередко обвиняют в распространении дезинформации и нежелательного контента, включая ненавистнические высказывания, неонацистский, педофильский, конспирологический или террористический контент.
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