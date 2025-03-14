В Steam началась масштабная весенняя распродажа игр со скидками до 90%14.03.25
В Steam началась весенняя распродажа, предлагающая скидки до 90% на тысячи игр. Как и в предыдущие сезоны, скидки охватывают проекты разных жанров и эпох, включая культовую классику и современные релизы.
Игры удобно рассортированы по категориям, а разработчики представляют тематические бандлы и подборки своих серий. Акция продлится до вечера 20 марта, давая игрокам возможность пополнить библиотеку по выгодным ценам.
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – 1189 грн (скидка 15%)
- Final Fantasy VII Rebirth – 1399 грн (скидка 30%)
- Balatro – 276 грн (скидка 15%)
- Silent Hill 2 Remake – 920 грн (скидка 30%)
- Elden Ring – 1079 грн (скидка 40%)
- Lies of P – 975 грн (скидка 40%)
- Like a Dragon: Infinite Wealth – 999 грн (скидка 20%)
- Persona 3 Reload – 999 грн (скидка 50%)
- Resident Evil 4 – 524 грн (скидка 50%)
- The Last of Us Part I – 849 грн (скидка 50%)
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В Steam началась масштабная весенняя распродажа игр со скидками до 90% Steam игры
В Steam началась весенняя распродажа, предлагающая скидки до 90% на тысячи игр. Как и в предыдущие сезоны, скидки охватывают проекты разных жанров и эпох
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