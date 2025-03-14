У Steam почався масштабний весняний розпродаж ігор зі знижками до 90%14.03.25
У Steam почався весняний розпродаж, що пропонує знижки до 90% на тисячі ігор. Як і в попередні сезони, знижки охоплюють проекти різних жанрів та епох, включаючи культову класику та сучасні релізи.
Ігри зручно розсортовані за категоріями, а розробники репрезентують тематичні бандли та добірки своїх серій. Акція триватиме до вечора 20 березня, даючи гравцям можливість поповнити бібліотеку за найвигіднішими цінами.
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – 1189 грн (знижка 15%)
- Final Fantasy VII Rebirth – 1399 грн (знижка 30%)
- Balatro – 276 грн (знижка 15%)
- Silent Hill 2 Remake – 920 грн (знижка 30%)
- Elden Ring – 1079 грн (знижка 40%)
- Lies of P – 975 грн (знижка 40%)
- Like a Dragon: Infinite Wealth – 999 грн (знижка 20%)
- Persona 3 Reload – 999 грн (знижка 50%)
- Resident Evil 4 – 524 грн (знижка 50%)
- The Last of Us Part I – 849 грн (знижка 50%)
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