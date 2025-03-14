У Steam почався масштабний весняний розпродаж ігор зі знижками до 90%

У Steam почався весняний розпродаж, що пропонує знижки до 90% на тисячі ігор. Як і в попередні сезони, знижки охоплюють проекти різних жанрів та епох, включаючи культову класику та сучасні релізи.

Ігри зручно розсортовані за категоріями, а розробники репрезентують тематичні бандли та добірки своїх серій. Акція триватиме до вечора 20 березня, даючи гравцям можливість поповнити бібліотеку за найвигіднішими цінами.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – 1189 грн (знижка 15%)

Final Fantasy VII Rebirth – 1399 грн (знижка 30%)

Balatro – 276 грн (знижка 15%)

Silent Hill 2 Remake – 920 грн (знижка 30%)

Elden Ring – 1079 грн (знижка 40%)

Lies of P – 975 грн (знижка 40%)

Like a Dragon: Infinite Wealth – 999 грн (знижка 20%)

Persona 3 Reload – 999 грн (знижка 50%)

Resident Evil 4 – 524 грн (знижка 50%)

The Last of Us Part I – 849 грн (знижка 50%)