В шутер SQUAD добавят солдат ВСУ31.07.25
Канадская студия Offworld Industries официально подтвердила, что в тактическом шутере SQUAD появится новая игровая фракция — Вооружённые Силы Украины. Сейчас украинские подразделения находятся в разработке, а релиз ожидается в конце 2025 года. Информация поступила через украинское издание PlayUA.
Разработчики объясняют своё решение несколькими факторами:
- Украина входит в топ-4 стран по числу игроков;
- команда стремится к реалистичному отображению современного поля боя;
- в игре уже есть украинская локализация.
Что ещё известно
Параллельно будет обновлён восточноевропейский биом — переработают растительность и архитектуру, чтобы они лучше соответствовали реальным ландшафтам региона. Также ожидаются:
- новая система создания отрядов;
- награды по итогам матчей;
- система Commendations — игроки смогут отмечать других за эффективную игру, лидерство или помощь новичкам. Специальные значки будут отображаться в HUD, таблицах результатов и других элементах интерфейса.
Unreal Engine 5 и планы по обновлениям
В июне разработчики завершили финальное тестирование версии на движке Unreal Engine 5. Учитывая отзывы игроков, команда изменила график обновлений: вместо частых мелких патчей до конца года выйдут две крупные версии — 9.0 и 10.0. Между ними возможны точечные исправления. Больше подробностей о предстоящих обновлениях обещают раскрыть в августе.
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