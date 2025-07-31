В шутер SQUAD добавят солдат ВСУ

Канадская студия Offworld Industries официально подтвердила, что в тактическом шутере SQUAD появится новая игровая фракция — Вооружённые Силы Украины. Сейчас украинские подразделения находятся в разработке, а релиз ожидается в конце 2025 года. Информация поступила через украинское издание PlayUA.

Разработчики объясняют своё решение несколькими факторами:

Украина входит в топ-4 стран по числу игроков;

команда стремится к реалистичному отображению современного поля боя;

в игре уже есть украинская локализация.

Что ещё известно

Параллельно будет обновлён восточноевропейский биом — переработают растительность и архитектуру, чтобы они лучше соответствовали реальным ландшафтам региона. Также ожидаются:

новая система создания отрядов;

награды по итогам матчей;

система Commendations — игроки смогут отмечать других за эффективную игру, лидерство или помощь новичкам. Специальные значки будут отображаться в HUD, таблицах результатов и других элементах интерфейса.

Unreal Engine 5 и планы по обновлениям

В июне разработчики завершили финальное тестирование версии на движке Unreal Engine 5. Учитывая отзывы игроков, команда изменила график обновлений: вместо частых мелких патчей до конца года выйдут две крупные версии — 9.0 и 10.0. Между ними возможны точечные исправления. Больше подробностей о предстоящих обновлениях обещают раскрыть в августе.