У шутер SQUAD додадуть солдатів ЗСУ

Канадська студія Offworld Industries офіційно підтвердила, що у тактичному шутері SQUAD з’явиться нова ігрова фракція – Збройні Сили України. Наразі українські підрозділи перебувають у розробці, а реліз очікується наприкінці 2025 року. Інформація надійшла через українське видання PlayUA.

Розробники пояснюють своє рішення кількома факторами:

Україна входить до топ-4 країн за кількістю гравців;

команда прагне реалістичного відображення сучасного поля бою;

у грі вже є українська локалізація.

Що ще відомо

Паралельно буде оновлено східноєвропейський біом — перероблять рослинність та архітектуру, щоб вони найкраще відповідали реальним ландшафтам регіону. Також очікуються:

нова система створення загонів;

нагороди за підсумками матчів;

система Commendations — гравці зможуть відзначати інших за ефективну гру, лідерство чи допомогу новачкам. Спеціальні значки відображатимуться в HUD, таблицях результатів та інших елементах інтерфейсу.

Unreal Engine 5 та плани оновлення

У червні розробники завершили фінальне тестування версії на движку Unreal Engine 5. Враховуючи відгуки гравців, команда змінила графік оновлень: замість частих дрібних патчів до кінця року вийдуть дві великі версії – 9.0 та 10.0. Між ними можливі точкові виправлення. Більше подробиць про майбутні оновлення обіцяють розкрити в серпні.