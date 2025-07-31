У шутер SQUAD додадуть солдатів ЗСУ31.07.25
Канадська студія Offworld Industries офіційно підтвердила, що у тактичному шутері SQUAD з’явиться нова ігрова фракція – Збройні Сили України. Наразі українські підрозділи перебувають у розробці, а реліз очікується наприкінці 2025 року. Інформація надійшла через українське видання PlayUA.
Розробники пояснюють своє рішення кількома факторами:
- Україна входить до топ-4 країн за кількістю гравців;
- команда прагне реалістичного відображення сучасного поля бою;
- у грі вже є українська локалізація.
Що ще відомо
Паралельно буде оновлено східноєвропейський біом — перероблять рослинність та архітектуру, щоб вони найкраще відповідали реальним ландшафтам регіону. Також очікуються:
- нова система створення загонів;
- нагороди за підсумками матчів;
- система Commendations — гравці зможуть відзначати інших за ефективну гру, лідерство чи допомогу новачкам. Спеціальні значки відображатимуться в HUD, таблицях результатів та інших елементах інтерфейсу.
Unreal Engine 5 та плани оновлення
У червні розробники завершили фінальне тестування версії на движку Unreal Engine 5. Враховуючи відгуки гравців, команда змінила графік оновлень: замість частих дрібних патчів до кінця року вийдуть дві великі версії – 9.0 та 10.0. Між ними можливі точкові виправлення. Більше подробиць про майбутні оновлення обіцяють розкрити в серпні.
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