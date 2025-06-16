В приложении «Армія+» можно будет оставлять отзывы о военной технике

В конце июня Министерство обороны Украины запустит в приложении «Армия+» новый модуль под названием «Мои технологии». Он позволит военнослужащим оставлять отзывы о технике или запрашивать её модернизацию — напрямую у производителя. Об этом в интервью DOU рассказала заместитель министра обороны по цифровизации Катерина Черногоренко.

Как это будет работать

Военнослужащий, прошедший верификацию в приложении, сможет:

ввести серийный номер изделия,

оставить отзыв или сообщение о проблеме.

Система автоматически определит производителя, отправит ему обращение и получит ответ в рамках сервисного соглашения. Цель — упростить взаимодействие между военным и поставщиком, чтобы не нужно было самостоятельно искать контакты или службу поддержки.

Министерство обороны сможет отслеживать статистику неисправностей и оценивать, как производители реагируют на инциденты.

Генштаб получит данные для принятия решений о будущих закупках.

Военнослужащий будет получать ответ лично в защищённом мессенджере, напрямую от производителя.

При этом общая информация о поставщиках и технике не будет отображаться публично.

Изначально модуль будет работать с производителями, у которых есть контракты с Минобороны. В будущем к системе смогут подключаться и другие поставщики — в рамках децентрализованной модели закупок, когда бригады смогут закупать технику напрямую.

Функция станет частью цифровой трансформации оборонного сектора и улучшит оперативную связь между фронтом и производителями.