В приложении «Армія+» можно будет оставлять отзывы о военной технике16.06.25
В конце июня Министерство обороны Украины запустит в приложении «Армия+» новый модуль под названием «Мои технологии». Он позволит военнослужащим оставлять отзывы о технике или запрашивать её модернизацию — напрямую у производителя. Об этом в интервью DOU рассказала заместитель министра обороны по цифровизации Катерина Черногоренко.
Как это будет работать
Военнослужащий, прошедший верификацию в приложении, сможет:
- ввести серийный номер изделия,
- оставить отзыв или сообщение о проблеме.
Система автоматически определит производителя, отправит ему обращение и получит ответ в рамках сервисного соглашения. Цель — упростить взаимодействие между военным и поставщиком, чтобы не нужно было самостоятельно искать контакты или службу поддержки.
- Министерство обороны сможет отслеживать статистику неисправностей и оценивать, как производители реагируют на инциденты.
- Генштаб получит данные для принятия решений о будущих закупках.
- Военнослужащий будет получать ответ лично в защищённом мессенджере, напрямую от производителя.
При этом общая информация о поставщиках и технике не будет отображаться публично.
Изначально модуль будет работать с производителями, у которых есть контракты с Минобороны. В будущем к системе смогут подключаться и другие поставщики — в рамках децентрализованной модели закупок, когда бригады смогут закупать технику напрямую.
Функция станет частью цифровой трансформации оборонного сектора и улучшит оперативную связь между фронтом и производителями.
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