У додатку “Армія+” можна буде залишати відгуки про військову техніку

Наприкінці червня Міністерство оборони України запустить у додатку “Армія+” новий модуль під назвою “Мої технології”. Він дозволить військовослужбовцям залишати відгуки про техніку або вимагати її модернізацію — безпосередньо у виробника. Про це в інтерв’ю DOU розповіла заступник міністра оборони із цифровізації Катерина Чорногоренко.

Як це буде працювати

Військовослужбовець, який пройшов верифікацію в додатку, зможе:

ввести серійний номер виробу,

залишити відгук або повідомлення про проблему.

Система автоматично визначить виробника, надішле йому звернення та отримає відповідь у рамках сервісної угоди. Мета – спростити взаємодію між військовим та постачальником, щоб не потрібно було самостійно шукати контакти чи службу підтримки.

Міністерство оборони зможе відстежувати статистику несправностей та оцінювати, як виробники реагують на інциденти.

Генштаб отримає дані для прийняття рішень щодо майбутніх закупівель.

Військовослужбовець отримуватиме відповідь особисто в захищеному месенджері безпосередньо від виробника.

При цьому загальна інформація про постачальників та техніку не відображатиметься публічно.

Спочатку модуль працюватиме з виробниками, які мають контракти з Міноборони. У майбутньому до системи зможуть підключатися й інші постачальники — в рамках децентралізованої моделі закупівель, коли бригади закуповуватимуть техніку безпосередньо.

Функція стане частиною цифрової трансформації оборонного сектора та покращить оперативний зв’язок між фронтом та виробниками.