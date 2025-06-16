У додатку “Армія+” можна буде залишати відгуки про військову техніку16.06.25
Наприкінці червня Міністерство оборони України запустить у додатку “Армія+” новий модуль під назвою “Мої технології”. Він дозволить військовослужбовцям залишати відгуки про техніку або вимагати її модернізацію — безпосередньо у виробника. Про це в інтерв’ю DOU розповіла заступник міністра оборони із цифровізації Катерина Чорногоренко.
Як це буде працювати
Військовослужбовець, який пройшов верифікацію в додатку, зможе:
- ввести серійний номер виробу,
- залишити відгук або повідомлення про проблему.
Система автоматично визначить виробника, надішле йому звернення та отримає відповідь у рамках сервісної угоди. Мета – спростити взаємодію між військовим та постачальником, щоб не потрібно було самостійно шукати контакти чи службу підтримки.
- Міністерство оборони зможе відстежувати статистику несправностей та оцінювати, як виробники реагують на інциденти.
- Генштаб отримає дані для прийняття рішень щодо майбутніх закупівель.
- Військовослужбовець отримуватиме відповідь особисто в захищеному месенджері безпосередньо від виробника.
При цьому загальна інформація про постачальників та техніку не відображатиметься публічно.
Спочатку модуль працюватиме з виробниками, які мають контракти з Міноборони. У майбутньому до системи зможуть підключатися й інші постачальники — в рамках децентралізованої моделі закупівель, коли бригади закуповуватимуть техніку безпосередньо.
Функція стане частиною цифрової трансформації оборонного сектора та покращить оперативний зв’язок між фронтом та виробниками.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Мені подобається, як воно заряджається, швидко, не сильно гріється, ще й усміхається. Ймовірно, така ситуація була у голові у співробітників компанії Ugreen, коли вони розробляли нову модель Ган-зарядки.
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Огляд смартфона Poco X7 Pro: потенціал
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
У додатку “Армія+” можна буде залишати відгуки про військову техніку війна події в Україні
Наприкінці червня Міністерство оборони України запустить у додатку “Армія+” новий модуль під назвою “Мої технології”
Дослідження Samsung: 88% європейців напружує проникнення ШІ у повсякденне життя Samsung дослідження штучний інтелект
У дослідженні Samsung з’ясувалося, що більше третини молодих людей ніколи не замислюються про безпеку своїх смартфонів.
У додатку “Армія+” можна буде залишати відгуки про військову техніку
Nintendo Switch 2 б’є рекорди продажів – 3,5 млн пристроїв за 4 дні
Феномен iPhone Plus: як великий екран став новим стандартом
Наскільки сучасній людині потрібна хлібопічка?
Холодильниками Samsung можна буде керувати зареєстрованим голосом
Ноутбук Panasonic Let’s Note SC отримає знімний акумулятор та круглий сенсорний трекпад
Microsoft Edge отримає ШІ-пошук з історії переглядів сайтів
Китайці представили перший у світі OLED-монітор із частотою 720 Гц
Cadillac Optiq-V виявився одним із найшвидших автомобілів бренду
Apple Games стало єдиним ігровим додатком для iPhone, iPad та Mac
lifecell змінює логотип позбавляється натяків про Turkcell
Apple CarPlay отримав новий дизайн та розумні віджети
Asus та Microsoft представили портативну консоль ROG Xbox Ally