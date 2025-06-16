11.06.25
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
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UGREEN Uno RG Gan Charger 100W

Мені подобається, як воно заряджається, швидко, не сильно гріється, ще й усміхається. Ймовірно, така ситуація була у голові у співробітників компанії Ugreen, коли вони розробляли нову модель Ган-зарядки.