В Польше разработали спидер-байк как в фильмах Звездные войны10.05.25
Польский инженер Томаш Патан, соучредитель и технический директор компании Jetson, представил экспериментальное воздушное транспортное средство под названием Volonaut Airbike. Устройство предназначено для индивидуального использования и отличается нестандартным подходом к дизайну и управлению.
Volonaut Airbike оснащён реактивной силовой установкой и рассчитан на одного пассажира. Управление осуществляется с помощью двух джойстиков и изменения положения тела, при этом за устойчивость отвечает встроенный компьютер, стабилизирующий аппарат во время полёта.
Согласно заявленным характеристикам, устройство способно развивать скорость до 200 км/ч. Отсутствие традиционных пропеллеров делает байк более манёвренным и позволяет ему свободно перемещаться в замкнутых пространствах, включая движение в трёх измерениях.
Благодаря использованию углеродного волокна, 3D-печати и облегчённой конструкции, Volonaut Airbike примерно в семь раз легче, чем обычный мотоцикл.
О сроках коммерческого запуска проекта пока не сообщается, однако сама демонстрация рабочих прототипов свидетельствует о стремительном развитии персонального воздушного транспорта.
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