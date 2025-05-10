В Польше разработали спидер-байк как в фильмах Звездные войны

Польский инженер Томаш Патан, соучредитель и технический директор компании Jetson, представил экспериментальное воздушное транспортное средство под названием Volonaut Airbike. Устройство предназначено для индивидуального использования и отличается нестандартным подходом к дизайну и управлению.

Volonaut Airbike оснащён реактивной силовой установкой и рассчитан на одного пассажира. Управление осуществляется с помощью двух джойстиков и изменения положения тела, при этом за устойчивость отвечает встроенный компьютер, стабилизирующий аппарат во время полёта.

Согласно заявленным характеристикам, устройство способно развивать скорость до 200 км/ч. Отсутствие традиционных пропеллеров делает байк более манёвренным и позволяет ему свободно перемещаться в замкнутых пространствах, включая движение в трёх измерениях.

Благодаря использованию углеродного волокна, 3D-печати и облегчённой конструкции, Volonaut Airbike примерно в семь раз легче, чем обычный мотоцикл.

О сроках коммерческого запуска проекта пока не сообщается, однако сама демонстрация рабочих прототипов свидетельствует о стремительном развитии персонального воздушного транспорта.