У Польщі розробили спідер-байк як у фільмах Зоряні війни

Польський інженер Томаш Патан, співзасновник та технічний директор компанії Jetson, представив експериментальний повітряний транспортний засіб під назвою Volonaut Airbike. Пристрій призначений для індивідуального використання та відрізняється нестандартним підходом до дизайну та управління.

Volonaut Airbike оснащений реактивною силовою установкою та розрахований на одного пасажира. Управління здійснюється за допомогою двох джойстиків та зміни положення тіла, при цьому за стійкість відповідає вбудований комп’ютер, що стабілізує апарат під час польоту.

Згідно з заявленими характеристиками, пристрій здатний розвивати швидкість до 200 км/год. Відсутність традиційних пропелерів робить байк більш маневреним і дозволяє йому вільно переміщатися в замкнутих просторах, включаючи рух у трьох вимірах.

Завдяки використанню вуглецевого волокна, 3D-друку та полегшеної конструкції, Volonaut Airbike приблизно в сім разів легше, ніж звичайний мотоцикл.

Про терміни комерційного запуску проекту поки що не повідомляється, проте сама демонстрація робочих прототипів свідчить про стрімкий розвиток персонального повітряного транспорту.