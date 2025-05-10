У Польщі розробили спідер-байк як у фільмах Зоряні війни10.05.25
Польський інженер Томаш Патан, співзасновник та технічний директор компанії Jetson, представив експериментальний повітряний транспортний засіб під назвою Volonaut Airbike. Пристрій призначений для індивідуального використання та відрізняється нестандартним підходом до дизайну та управління.
Volonaut Airbike оснащений реактивною силовою установкою та розрахований на одного пасажира. Управління здійснюється за допомогою двох джойстиків та зміни положення тіла, при цьому за стійкість відповідає вбудований комп’ютер, що стабілізує апарат під час польоту.
Згідно з заявленими характеристиками, пристрій здатний розвивати швидкість до 200 км/год. Відсутність традиційних пропелерів робить байк більш маневреним і дозволяє йому вільно переміщатися в замкнутих просторах, включаючи рух у трьох вимірах.
Завдяки використанню вуглецевого волокна, 3D-друку та полегшеної конструкції, Volonaut Airbike приблизно в сім разів легше, ніж звичайний мотоцикл.
Про терміни комерційного запуску проекту поки що не повідомляється, проте сама демонстрація робочих прототипів свідчить про стрімкий розвиток персонального повітряного транспорту.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
GTA VI – чого чекати і що вже відомо про найочікуванішу гру індустрії?
GTA VI, безсумнівно, найочікуваніша гра індустрії. У YouTube її трейлери дивляться десятки мільйонів за 12 годин, а Книга рекордів Гінеса не встигає реєструвати рекордні цифри
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Огляд смартфона Poco X7 Pro: потенціал
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
Представлені смартфони Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живі фото та враження
Огляд бездротових навушників Ugreen HiTune S5: чіпкі
Огляд смартфона Oppo A40m (CPH2669): початок
Огляд мікрофону Maono PD200X та аудіо-мікшера Maonocaster G1 NEO
Огляд автомобільного відеореєстратора Kawa Mini 3: розмір неважливий
У Польщі розробили спідер-байк як у фільмах Зоряні війни розробка
Volonaut Airbike оснащений реактивною силовою установкою та розрахований на одного пасажира.
Китай розробляє бойові літаки за допомогою штучного інтелекту DeepSeek війна Китай штучний інтелект
ІІ DeepSeek, за повідомленнями South China Morning Post, активно застосовується для розробки нових бойових літаків, включаючи палубні версії.
У Польщі розробили спідер-байк як у фільмах Зоряні війни
Samsung Galaxy S25 Edge представлять вже 13 травня 2025 року
Microsoft додала нові функції Copilot+ у Windows 11
Mafia: The Old Country отримала перший геймплейний трейлер
Samsung докуповує аудіо-бренди Bowers Wilkins, Denon та Polk Audio
Смартфоны Oppo Reno13 F и FS с защитой IP69 и большим аккумулятором стоят 15 тыс. грн
Сервіс MEGOGO запустив програму для Apple Vision Pro
Відеокарти Nvidia GeForce RTX 5060 почнуть продаватися з 19 травня
Unreal Engine 6 – головне про новий рушій
Microsoft Surface Laptop та планшет Surface Pro побудовані на базі Qualcomm Snapdragon X Plus