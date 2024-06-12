В новой Apple VisionOS 2.0 будет удобнее работать с обработкой фотографий и текстами

На конференции WWDC 2024 Apple анонсировала значительные обновления для visionOS 2.0, предназначенные для Apple Vision Pro. Эти обновления включают ряд новых функций, таких как улучшенная обработка фотографий в 3D и поддержка нескольких экранов Mac 4K. Нововведение охватывает более 2000 программ, включая игры, образовательные инструменты и развлечения.

Apple также разработала специальные программы для инструментов производительности, такие как Zoom, Webex и пакет Microsoft 365. Одним из ключевых обновлений является способность VisionOS 2.0 превращать обычные 2D-изображения в пространственные 3D-изображения с помощью машинного обучения, что значительно расширяет возможности редактирования фотографий.

Кроме того, новые жесты позволяют пользователям быстро и удобно получать доступ к функциям, а режимы поезда и самолета улучшают использование устройства в движущемся транспорте.

Запуск Apple VisionOS 2.0 планируется на эту осень, вместе с macOS, iOS 18, iPadOS 18 и tvOS 18.