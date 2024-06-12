У новій Apple VisionOS 2.0 працювати з обробкою фотографій і тексту стане зручніше

На конференції WWDC 2024 Apple анонсувала значні оновлення для visionOS 2.0, призначені для Apple Vision Pro. Ці оновлення містять низку нових функцій, таких як покращена обробка 3D-фотографій і підтримка кількох екранів Mac 4K. Нововведення охоплює понад 2000 додатків, включаючи ігри, навчальні інструменти та розваги.

Apple також розробила спеціальні програми для інструментів продуктивності, таких як Zoom, Webex і пакет Microsoft 365. Одним із ключових оновлень є можливість VisionOS 2.0 перетворювати звичайні 2D-зображення в просторові 3D-зображення за допомогою машинного навчання, що значно розширює можливості редагування фотографій.

Крім того, нові жести у віртуальній реальності дозволяють користувачам швидко та зручно отримувати доступ до функцій, а режими поїзда та літака покращують використання пристрою в рухомому транспорті.

Apple VisionOS 2.0 планується запустити цієї осені разом із macOS, iOS 18, iPadOS 18 і tvOS 18.