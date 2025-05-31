В Китае состоялся первый в мире поединок гуманоидных роботов31.05.25
В Китае прошло знаковое событие для мира робототехники — в Ханчжоу впервые состоялся турнир по кикбоксингу среди гуманоидных роботов.
Организатором выступила компания Unitree Robotics, известная разработкой высокотехнологичных андроидов. На соревновании под названием Iron Fist King роботов управляли операторы с помощью контроллеров и голосовых команд. Сцены напоминали фильм «Живая сталь», хотя и в более скромном масштабе.
Роботы Unitree G1 были оснащены 3D LiDAR-датчиками и глубинной камерой, что позволяло им выполнять сложные комбинации ударов, включая удары ногами. По правилам соревнований, роботы должны были выдерживать удары и вставать на ноги в течение восьми секунд.
Отмечается, что координация и скорость движений Unitree G1 значительно превосходят роботов Optimus от Tesla, хотя задачи у них разные.
Событие транслировалось на китайском телевидении и собрало миллионы просмотров, привлекая большое внимание публики.
Для тех, кто хочет подробнее изучить движения боевых роботов, компания Unitree Robotics опубликовала два видео на своем канале.
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