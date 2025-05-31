В Китае состоялся первый в мире поединок гуманоидных роботов

В Китае прошло знаковое событие для мира робототехники — в Ханчжоу впервые состоялся турнир по кикбоксингу среди гуманоидных роботов.

Организатором выступила компания Unitree Robotics, известная разработкой высокотехнологичных андроидов. На соревновании под названием Iron Fist King роботов управляли операторы с помощью контроллеров и голосовых команд. Сцены напоминали фильм «Живая сталь», хотя и в более скромном масштабе.

Роботы Unitree G1 были оснащены 3D LiDAR-датчиками и глубинной камерой, что позволяло им выполнять сложные комбинации ударов, включая удары ногами. По правилам соревнований, роботы должны были выдерживать удары и вставать на ноги в течение восьми секунд.

Отмечается, что координация и скорость движений Unitree G1 значительно превосходят роботов Optimus от Tesla, хотя задачи у них разные.

Событие транслировалось на китайском телевидении и собрало миллионы просмотров, привлекая большое внимание публики.

Для тех, кто хочет подробнее изучить движения боевых роботов, компания Unitree Robotics опубликовала два видео на своем канале.