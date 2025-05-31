У Китаї відбувся перший у світі поєдинок гуманоїдних роботів

У Китаї відбулася знакова подія для світу робототехніки — у Ханчжоу вперше відбувся турнір із кікбоксингу серед гуманоїдних роботів.

Організатором виступила компанія Unitree Robotics, відома розробкою високотехнологічних андроїдів. На змаганні під назвою Iron Fist King роботів управляли оператори за допомогою контролерів та голосових команд.

Роботи Unitree G1 були оснащені 3D LiDAR-датчиками та глибинною камерою, що дозволяло їм виконувати складні комбінації ударів, включаючи удари ногами.

Зазначається, що координація та швидкість рухів Unitree G1 значно перевершують роботів Optimus від Tesla, хоча завдання у них різні.

Подія транслювалася китайським телебаченням і зібрала мільйони переглядів, привертаючи велику увагу публіки.

Для тих, хто хоче детальніше вивчити рухи бойових роботів, компанія Unitree Robotics опублікувала два відео на своєму каналі.