26.05.25
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
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Logitech G522

Logitech випустила нові ігрові навушники G522 Lightspeed. Модель отримала повнорозмірний корпус динаміків, знімний мікрофон, підсвічування та деякі інструменти для запису голосу.