В Google Maps добавят больше иконок транспортных средств

Google Maps расширяет возможности кастомизации для пользователей, позволяя изменять маркер транспортного средства на карте в соответствии со своим авто. Согласно информации от Android Police, эта функция тестируется.

Пользователи могут выбрать одну из четырех стандартных иконок: синюю стрелку, красный автомобиль, желтый внедорожник и зеленый пикап. Однако с новым обновлением появятся пять дополнительных вариантов, включая седан, внедорожник, джип, хэтчбек и модель, напоминающую Tesla. К тому же можно будет изменять цвет иконки, выбирая среди восьми оттенков, таких как Glacier White, Night Black, Aqua Green и Poppy Red.

Старая синяя стрелка и иконки останутся доступными, но цветовая персонализация будет возможна только для новых иконок. Пока функция появилась только на iOS, а пользователям Android придется подождать ее запуска.

Кроме того, Google Maps недавно добавил интеграцию с чат-ботом Gemini, позволяющим пользователям получать информацию о местах и ​​строить маршруты в интерактивном режиме разговора.