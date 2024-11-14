В Google Maps добавят больше иконок транспортных средств14.11.24
Google Maps расширяет возможности кастомизации для пользователей, позволяя изменять маркер транспортного средства на карте в соответствии со своим авто. Согласно информации от Android Police, эта функция тестируется.
Пользователи могут выбрать одну из четырех стандартных иконок: синюю стрелку, красный автомобиль, желтый внедорожник и зеленый пикап. Однако с новым обновлением появятся пять дополнительных вариантов, включая седан, внедорожник, джип, хэтчбек и модель, напоминающую Tesla. К тому же можно будет изменять цвет иконки, выбирая среди восьми оттенков, таких как Glacier White, Night Black, Aqua Green и Poppy Red.
Старая синяя стрелка и иконки останутся доступными, но цветовая персонализация будет возможна только для новых иконок. Пока функция появилась только на iOS, а пользователям Android придется подождать ее запуска.
Кроме того, Google Maps недавно добавил интеграцию с чат-ботом Gemini, позволяющим пользователям получать информацию о местах и строить маршруты в интерактивном режиме разговора.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Samsung Galaxy Flip6: подарок поколений или чем интересен смартфон-раскладушка в 2024 году?
Samsung Galaxy Flip – не совсем имиджевая история. Компактный в сложенном виде и практический классический в разложенном – он кажется полноценной альтернативой современным мобильным аппаратам. Разберемся так ли это
Samsung Galaxy Flip6: подарок поколений или чем интересен смартфон-раскладушка в 2024 году?
Обзор мышки Logitech M196: немного и надолго
Магнитная настольная лампа Baseus: притяжение света
Обзор Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всего на свете
Обзор Ugreen X559: GaN зарядка мощностью 65 Вт
Топ смартфонов с беспроводной зарядкой
Обзор Bluetooth-наушников Ugreen Choice H6 Pro: удивительные
Обзор павер банка Baseus на 20 000 мАч с мощностью 22 Вт
Обзор наушников Sony WF-1000XM5: скромнее, лучше?
Обзор бизнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левитация
Видеонаблюдение от Ajax: обзор IP-камер DomeCam Mini, TurretCam, BulletCam и видеорегистратора NVR
Обзор монитора Acer Nitro XF240Y S3: лучшее за меньшее
Обзор микрофонов Logitech G: модели Yeti Orb и Yeti GX
В Google Maps добавят больше иконок транспортных средствGoogle навигация обновление
Google Maps расширяет возможности кастомизации для пользователей, позволяя изменять маркер транспортного средства на карте в соответствии со своим авто
Купивших игру S.T.A.L.K.E.R. 2 россиян обвинят в поддержке Украины и терроризмевойна игры суд
На россии разгорается дискуссия вокруг возможного запрета на продажу игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, который некоторые представители власти предлагают приравнять к поддержке терроризма