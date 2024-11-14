У Google Maps додадуть більше іконок транспортних засобів14.11.24
Google Maps розширює можливості кастомізації для користувачів, дозволяючи змінювати маркер транспортного засобу на карті відповідно до свого автомобіля. За інформацією від Android Police, ця функція тестується.
Користувачі можуть вибрати одну із чотирьох стандартних іконок: синю стрілку, червоний автомобіль, жовтий позашляховик та зелений пікап. Однак з новим оновленням з’являться п’ять додаткових варіантів, включаючи седан, позашляховик, позашляховик, хетчбек і модель, що нагадує Tesla. До того ж можна буде змінювати колір іконки, вибираючи серед восьми відтінків, таких як Glacier White, Night Black, Aqua Green та Poppy Red.
Стара синя стрілка та іконки залишаться доступними, але кольорова персоналізація буде можлива лише для нових іконок. Поки що функція з’явилася тільки на iOS, а користувачам Android доведеться почекати її запуску.
Крім того, Google Maps нещодавно додав інтеграцію з чат-ботом Gemini, що дозволяє користувачам отримувати інформацію про місця та будувати маршрути в інтерактивному режимі розмови.
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Google Maps розширює можливості кастомізації для користувачів, дозволяючи змінювати маркер транспортного засобу на карті відповідно до свого авто
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